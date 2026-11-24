Serhou Guirassy hat keine Scheu vor großen Zielen. Der BVB-Star vergleicht sich mit einigen der größten Stürmer der Gegenwart und verrät außerdem, warum er bei Borussia Dortmund wieder glücklich ist.

Serhou Guirassy strebt nach dem Maximum. Der Torjäger von Borussia Dortmund hat offen eingeräumt, dass er von einem Gewinn des prestigeträchtigen Ballon d’Or träumt. Der BVB-Stürmer macht zugleich deutlich, dass er eine solche Auszeichnung keineswegs für unerreichbar hält.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung wurde Guirassy gefragt, ob der Goldene Ball für ihn ein Traum sei. Seine Antwort fiel selbstbewusst aus: „Es ist für jeden möglich – auch für mich.“

Serhou Guirassy spricht über seine Ziele mit dem BVB Serhou Guirassy spricht über seine Ziele mit dem BVB © IMAGO/Noah Wedel

Zwar beschäftige er sich nicht ständig mit dem Ballon d’Or: „Aber ich arbeite daran, so gut wie möglich zu sein. Wenn ich spiele, will ich ganz oben sein. Das ist mein Anspruch.“

Guirassy hofft auf herausragende BVB-Saison

In diesem Zusammenhang sprach der 30-Jährige auch über die Frage, ob er für seine Leistungen genügend Anerkennung bekomme: „Über andere Stürmer wird viel gesprochen“, meinte er dazu: „Wenn man sich die vergangenen drei oder vier Jahre anschaut, gibt es Stürmer wie Kane und Mbappé – und ich würde sagen, dass ich vielleicht auf Platz vier oder fünf komme.“

Für den Nationalspieler aus Guinea hängt der Weg zur bedeutendsten Individualauszeichnung im Weltfußball vor allem von außergewöhnlichen Mannschaftserfolgen ab.

Als Beispiel führte der Dortmunder Angreifer den früheren Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé an: „Ich glaube nicht, dass er vorher wusste, dass er eines Tages den Ballon d’Or gewinnen würde.“ Niemand außer den langjährigen Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo habe seine Auszeichnung Jahre im Voraus fest einplanen können, argumentierte Guirassy. „Wenn du mit deiner Mannschaft eine großartige Saison spielst, kann alles passieren“, sagte der Stürmer.

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Und eine großartige Saison scheint derzeit möglich: Aktuell überzeugt der BVB vor allem mit starken Ergebnissen, was laut Guirassy auch mit der guten Transferstrategie seiner Vorgesetzten zu tun hat.

BVB-Star ehrlich: „War nicht glücklich“

„Wir haben einige gute Spieler verloren. Aber dann hat der Verein auf dem Transfermarkt einen sehr guten Job gemacht. Ich glaube, dass wir etwas erreichen können“, lobte der Stürmer. Der Verein habe sehr genau geschaut, „wo wir uns verbessern können. Wir haben Spieler geholt, die Fußball spielen wollen, die keine Angst davor haben, den Ball zu fordern und Verantwortung zu übernehmen. Das hilft jedem auf dem Platz.“

Dass er selbst weiter zum Team gehört, war nicht immer klar – auch ein Abschied im Sommer wäre möglich gewesen. „Es wurde viel darüber gesprochen. Aber ich bin niemand, der einen Wechsel erzwingen würde“, erklärte Guirassy, der gleichwohl betonte: „Auch für mich gab es Möglichkeiten. Aber am Ende muss es sowohl für den Spieler als auch für den Verein passen.“

Es habe eine Phase gegeben, „in der ich nicht glücklich war. Heute bin ich sehr glücklich.“ Er könne sich daher auch grundsätzlich vorstellen, über sein Vertragsende im Sommer 2028 in Dortmund zu bleiben. Mit einer etwaigen Vertragsverlängerung beschäftige er sich allerdings überhaupt nicht.

Solche Angelegenheiten überlasse er seinem Bruder, der auch als sein Berater fungiere: „Eines ist klar: Ich habe deswegen im Moment überhaupt keinen Stress. Warum auch? Ich habe noch diese Saison und danach noch eine weitere Saison mit einem gültigen Vertrag.“

Kann Dortmund die Bundesliga gewinnen?

Der Fokus gilt der Gegenwart, in der die Borussia sich zum ernstzunehmenden Titelkandidaten in der Bundesliga entwickelt hat. Ob man um die Schale kämpfen könne?

Der selbstbewusste Guirassy meinte: „Natürlich können wir kämpfen. Das haben wir in München gezeigt. Es ist nicht einfach, dort zu spielen, aber wir können mit ihnen mithalten. Aber ich glaube, dass die Leute im Verein klug genug sind, nicht ständig über Bayern zu sprechen. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und unsere Spiele gewinnen.“