Lothar Matthäus mahnt eine rasche Klärung des Falls Jamal Musiala an, damit die Situation beim FC Bayern nicht weiter eskaliert.

Lothar Matthäus sieht den Fall Jamal Musiala als „Zerreißprobe“ für den deutschen Rekordmeister Bayern München. „Vor vier Wochen habe ich den Verein noch über den grünen Klee gelobt für sein ‚Mia san Mia‘ und seinen Zusammenhalt. Aber was jetzt passiert ist, schadet allen. Vor allem dem Spieler“, äußerte der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne bei RTL/Sky Sport.

Er habe „so ein großes Problem“ schon „lange nicht mehr beim FC Bayern gesehen“, erklärte Matthäus weiter. Umso wichtiger sei es daher, „dieses Problem schnellstmöglich zu lösen. Im Sinne des Vereins und des Spielers.“

Lothar Matthäus sprach über den Fall Musiala Lothar Matthäus sprach über den Fall Musiala © IMAGO/HMB-Media

Matthäus fragt sich, ob Hoeneß mehr weiß

In Bezug auf Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß fragt sich der 65-Jährige, ob dieser „etwas weiß, was viele nicht wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern München so in die Offensive geht, ohne etwas in der Hand zu haben.“

Musiala, der an einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen leidet, ist beim deutschen Meister Gegenstand heißer Debatten. Der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte die Diskussion nach dem Köln-Spiel eskaliert, als er die Leistungsfähigkeit des 23-Jährigen öffentlich infrage stellte und über mögliche Anpassungen bei dessen Vertrag sprach.

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