Sepp Maiers Rat an Manuel Neuer: „Lass es sein, Manu!“

Wie geht es für Manuel Neuer nach seiner neuerlichen Verletzung beim FC Bayern weiter? Torwartlegende Sepp Maier schätzt die Situation im SPORT1-Interview ein.

Der nächste schwere Rückschlag für Bayern-Keeper Manuel Neuer wirft erneut Fragen nach seiner sportlichen Zukunft auf.

Ist sein Körper den Belastungen des Profifußballs überhaupt noch gewachsen? Droht einer der größten Torwartkarrieren der Fußballgeschichte ein bitteres Ende?

Manuel Neuer bei seiner Auswechslung in Mainz Manuel Neuer bei seiner Auswechslung in Mainz © IMAGO/Vitalii Kliuiev

Im exklusiven Interview mit SPORT1 spricht Torwartlegende Sepp Maier über die schwierige Situation des 40-Jährigen, die Grenzen des Körpers, den richtigen Zeitpunkt für einen Abschied und die Zukunft von Jonas Urbig beim FC Bayern.

SPORT1: Herr Maier, Neuer hat sich einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen, fällt sechs bis acht Wochen aus. Er ist inzwischen 40 Jahre alt und kämpft immer wieder mit Verletzungen. Hand aufs Herz: War’s das jetzt für Manuel Neuer?

Sepp Maier: Das ist natürlich die große Frage. Manuel hat eine unglaubliche Karriere hinter sich, er hat das Torwartspiel revolutioniert. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem der Körper nicht mehr so mitmacht, wie man es gerne hätte. Und diesen Zeitpunkt kann auch ein Manuel Neuer nicht aufhalten.

Neuer? „Der hat einen unglaublichen Ehrgeiz“

SPORT1: Neuer hat nach seinem Comeback gegen Atlético Madrid selbst erzählt, dass er sogar morgens beim Aufstehen Schmerzen im Fuß verspürt. Ist es da nicht Wahnsinn, wenige Tage später schon wieder zwischen den Pfosten zu stehen?

Maier: Ein Torwart will immer spielen, erst recht einer wie Manuel. Der hat einen unglaublichen Ehrgeiz. Aber wenn du schon beim normalen Gehen Schmerzen hast, musst du dir natürlich Gedanken machen. Du kannst deinen Körper nicht ständig überlisten. Irgendwann sagt er dir: Jetzt ist Schluss!

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SPORT1: Joshua Kimmich sagt, Neuer gebe Schmerzen normalerweise gar nicht zu. Wenn er freiwillig vom Platz gehe, müsse es schon etwas Ernstes sein. Ausgerechnet sein unglaublicher Ehrgeiz könnte inzwischen Neuers größter Gegner sein.

Maier: Das kann durchaus sein. Dieser Ehrgeiz hat ihn über viele Jahre zu einem der besten Torhüter der Welt gemacht. Aber derselbe Ehrgeiz kann dir irgendwann auch im Weg stehen. Man muss erkennen, wann es vernünftiger ist, eine Pause einzulegen.

SPORT1: War Manuel Neuers Entscheidung, für die WM im Sommer noch einmal in die Nationalmannschaft zurückzukehren, angesichts seiner körperlichen Probleme ein großer Fehler?

Maier: Ja, ich glaube, das war ein Fehler. Manuel hatte mit der Nationalmannschaft doch schon alles erreicht, er war Weltmeister. Was musste er denn noch beweisen? Eine Weltmeisterschaft ist eine enorme Belastung, körperlich und mental. Und wenn du mit 40 Jahren immer wieder Verletzungsprobleme hast, musst du dir gut überlegen, ob du deinem Körper das noch einmal zumutest. Ich hätte ihm davon abgeraten. Manchmal ist es besser, rechtzeitig einen Schlussstrich zu ziehen, als seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen.

Sepp Maier: „Bei Manuel wird jede Unsicherheit besonders kritisch betrachtet“

SPORT1: Beim vermeintlichen Ausgleich der Mainzer sah Neuer nach einer Freistoßflanke unglücklich aus. Früher war er gerade bei solchen Situationen eine Bank. War das einfach ein Missverständnis mit Jonathan Tah oder merkt man inzwischen auch auf dem Platz, dass Neuer nicht mehr der Alte ist?

Maier: Solche Situationen passieren auch einem Weltklasse-Torwart. Da muss man schon genau hinschauen, was zwischen ihm und Tah passiert ist. Aber natürlich wird bei Manuel inzwischen jede Unsicherheit besonders kritisch betrachtet. Das gehört leider dazu, wenn du so lange auf allerhöchstem Niveau gespielt hast.

SPORT1: Ganz ehrlich: Ist Manuel Neuer mit 40 Jahren und diesen ständigen Verletzungsproblemen überhaupt noch ein Weltklasse-Torwart – oder lebt er inzwischen auch von seinem großen Namen und seinen früheren Leistungen?

Maier: Manuel hat immer noch außergewöhnliche Fähigkeiten. Das verlernst du nicht einfach. Aber natürlich muss man einen Torwart auch an seinen aktuellen Leistungen messen. Nur weil einer früher Weltklasse war, heißt das nicht automatisch, dass er es für immer bleibt.

SPORT1: Sie haben Manuel über viele Jahre begleitet und immer wieder verteidigt. Aber muss man irgendwann auch als Freund und Bewunderer sagen: Manuel, jetzt reicht’s, du hast doch alles erreicht?

Maier: Wenn ich das Gefühl hätte, dass er sich keinen Gefallen mehr tut, würde ich ihm das auch sagen. Manuel muss niemandem mehr etwas beweisen. Er hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Aber die Entscheidung muss er selbst treffen. Das kann ihm keiner abnehmen.

Urbig als Nummer eins? So denkt Maier

SPORT1: Sie selbst mussten Ihre Karriere 1979 nach einem schweren Autounfall beenden. Sie wissen also, wie schmerzhaft es ist, wenn der Körper einem Grenzen setzt. Was würden Sie Manuel heute aus dieser Erfahrung heraus mitgeben?

Maier: Dass es im Leben noch andere Dinge gibt als Fußball. Das erkennt man als Sportler manchmal erst sehr spät. Ich hätte damals auch gerne weitergespielt. Aber es ging nicht mehr. Manuel soll auf seinen Körper hören und sich nicht kaputtmachen. Dafür ist das Leben viel zu schön.

SPORT1: Im Doppelpass am Sonntag hat der Europameister von 1996, Steffen Freund, jetzt eine klare Forderung gestellt: „Ich würde die Chance nutzen und Urbig jetzt zur Nummer 1 machen.“ Hat Freund recht? Muss Bayern jetzt den Mut haben, die Wachablösung einzuleiten – selbst wenn Neuer wieder fit wird?

Maier: Ich kann den Gedanken von Steffen Freund gut nachvollziehen. Irgendwann muss man diesen Schritt machen. Manuel ist 40 Jahre alt und Jonas Urbig ist die Zukunft des FC Bayern. Aber man darf Manuel auch nicht einfach abschreiben. Wenn er gesund ist und seine Leistung bringt, muss er spielen dürfen. Nur muss Bayern jetzt langsam eine klare Entscheidung treffen. Dieses ständige Hin und Her hilft keinem der beiden Torhüter.

Inniges Verhältnis: Jonas Urbig (l.) und Manuel Neuer Inniges Verhältnis: Jonas Urbig (l.) und Manuel Neuer © IMAGO/Kessler-Sportfotografie

SPORT1: Sky-Reporter Uli Köhler hält Neuer dagegen weiterhin für einen Weltklasse-Torwart. Und Stefan Effenberg sagte im Doppelpass klipp und klar: „Wenn Manu fit ist, wird er die Nummer 1 bleiben.“ Wie sehen Sie das? Ist ein gesunder Manuel Neuer tatsächlich noch immer besser als Jonas Urbig?

Maier: Wenn Manuel richtig fit ist, gehört er für mich immer noch zu den besten Torhütern. Seine Erfahrung, seine Ausstrahlung, sein Spielverständnis – das ist schon außergewöhnlich. Aber die entscheidende Frage ist doch: Wie oft ist er noch richtig fit? Es bringt dir nichts, wenn du Weltklasse bist, aber dein Körper nicht mehr mitmacht. Und Jonas Urbig macht seine Sache gut. Den darf man auch nicht unterschätzen.

„Da muss man bei Manuel kein unnötiges Risiko eingehen“

SPORT1: Sechs bis acht Wochen Pause wegen eines Sehnenteilrisses – und das mit 40 Jahren. Muss Bayern Neuer inzwischen vor sich selbst schützen? Ihm möglicherweise sagen: Manuel, wir brauchen dich nicht möglichst schnell zurück, sondern erst dann, wenn du wirklich wieder vollständig gesund bist?

Maier: Das wäre jedenfalls vernünftig, wenn die Verletzung nicht vollständig ausgeheilt ist. Bayern hat mit Urbig einen guten Torwart. Da muss man bei Manuel kein unnötiges Risiko eingehen. Eine Sehnenverletzung ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte.

Manuel Neuer (l.) im Gespräch mit Sepp Maier Manuel Neuer (l.) im Gespräch mit Sepp Maier © IMAGO/Eibner

SPORT1: Neuer hat das Torwartspiel revolutioniert, wurde Weltmeister, Champions-League-Sieger und über viele Jahre zum Gesicht des FC Bayern. Besteht die Gefahr, dass er sich mit einem zu späten Abschied sein eigenes Denkmal beschädigt?

Maier: Nein, das glaube ich nicht. Was Manuel geleistet hat, kann ihm keiner mehr nehmen. Er gehört zu den größten Torhütern aller Zeiten. Aber natürlich wäre es schön, wenn er selbst bestimmen könnte, wann und wie er aufhört – und nicht die nächste Verletzung diese Entscheidung für ihn trifft.

SPORT1: Eine letzte Frage: Wenn Manuel Neuer Sie heute anrufen und fragen würde, ob er im Sommer weitermachen oder seine Karriere beenden soll – was würden Sie ihm ganz persönlich raten?

Maier: Ich würde ihm sagen: „Lass es sein, Manu!“ Du hast dem Fußball unglaublich viel gegeben, du hast alles gewonnen und musst niemandem mehr etwas beweisen.

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