Das Duell der beiden Traditionsklubs läuft am 11. Dezember bei RTL. Auch Sky zeigt die Partie live.

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04 wird live im Free-TV zu sehen sein. RTL überträgt die Freitagspartie am 11. Dezember (20.30 Uhr) im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“.

Der Privatsender produziert die Sendung gemeinsam mit Sky Sport, das die Partie ebenfalls überträgt, sie über eine Sublizenz aber auch für das frei empfangbare Fernsehen zur Verfügung stellt.

Nach dem 9. Spieltag liegt der HSV mit zwölf Punkten auf Tabellenplatz 11. Aufsteiger Schalke 04 findet sich nach einer 1:2-Niederlage in Sinsheim mit sechs Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz. Zuletzt trafen Schalke und der HSV im April 2025 in der 2. Bundesliga aufeinander.