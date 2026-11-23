Die Causa Musiala beschäftigt auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Der 66-Jährige nimmt Karl-Heinz Rummenigge in Schutz. Die Entwicklung rund um Musialas Marktwert überrasche ihn wenig - und doch stellt er ihm bei Bayern eine wichtige Rolle in Aussicht.

Die kritischen Aussagen der Bayern-Bosse zum Krankheitsbild von Jamal Musiala haben für großes Aufsehen im Fußball gesorgt. Allem voran die Zweifel von Karl-Heinz Rummenigge, „dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde“. Rudi Völler verteidigte den 71-Jährigen.

Der Sportdirektor des DFB könne Rummenigges Bedenken verstehen. „Da muss ich Kalle auch ein bisschen in Schutz nehmen“, sagte Völler bei Sky90. Der 66-Jährige sei sich sicher, im „Klub war dann für viele schon klar, dass nach den Vorfällen die meisten erstmal die Finger weglassen.“

Rudi Völler spricht über Jamal Musiala Rudi Völler spricht über Jamal Musiala

„Ich meine, er war ja sowieso kein Verkaufskandidat, deshalb haben sie ja auch mit ihm verlängert“, beschwichtigte Völler weiter. „Die Bayern wollen ja mit ihm große Ziele erreichen, dass er Weltklasse-Leistung bringt“.

Völler: „Das weiß ja jeder Experte im Fußball“

Mit seinem Comeback nach seinem Muskelfaserriss am Freitagabend gegen den 1. FC Köln (1:1) war Musialas Gesundheitszustand nach Abpfiff wieder zur Sprache gekommen. Bei dem 23-Jährigen war eine neurologische Dysfunktion festgestellt worden, die ihn in zwei Testspielen zu Saisonbeginn zu einer frühzeitigen Auswechslung gezwungen hatten.

Wie auch Dietmar Hamann überrasche Völler die Marktwert-Entwicklung des Bayern-Spielmachers entsprechend wenig. „Dass der Marktwert im ersten Moment sinkt, das weiß ja jeder Experte im Fußball, dass das so sein wird.“

DEINE MEINUNG

In seinen Augen könne Musialas trotz der Diskussionen bei Bayerns langer Verletztenliste ein entscheidender Faktor für die nächsten Partien werden. „Er hat es richtig gut gemacht, als er rein kam. Er hat angedeutet, was er eigentlich kann“, resümierte der 66-Jährige nach Musialas Auftritt gegen die Kölner.

„Deshalb sollte man hoffen“

Musiala habe nach wie vor „dieses Außergewöhnliche“ und überzeuge weiterhin mit seinem Dribbling sowie mit seiner Geschwindigkeit bei der Ballan- und Mitnahme. „Deshalb sollte man hoffen und auch daran glauben, dass er wieder so wird“, appellierte der DFB-Sportdirektor. Noch Anfang November hatte Uli Hoeneß angezweifelt, ob der 23-Jährige je wieder zu seiner alten Leistungsfähigkeit zurückkehren werde.

„Die Bayern brauchen ihn jetzt die nächsten Wochen. Sie haben eine wichtige englische Woche“. Am Mittwochabend wartet OSC Lille auf den deutschen Rekordmeister (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

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