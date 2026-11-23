Der langjährige Ersatztorwart traut dem 23-Jährigen die Rolle als Nachfolger von Manuel Neuer zu.

Bayern Münchens langjähriger Ersatztorwart Sven Ulreich sieht Jonas Urbig als legitimen Nachfolger für Manuel Neuer. Urbig bringe „alles mit“ und sei „mental bereits sehr gefestigt für sein junges Alter“, sagte Ulreich im Interview mit dem Kicker: „Das ist das, was letztlich bei Bayern entscheidet.“

Neuer, 40, steht vor seinem Karriereende – erwartet wird, dass der 23-jährige Urbig ab der kommenden Saison an die Stelle des langjährigen Stammtorwarts rückt. Er traue Urbig diese Rolle auf jeden Fall „zu“, betonte Ulreich, „weil er für mich einen sehr aufgeräumten Eindruck macht, im Training immer top performt und schon sehr gut gespielt hat. Er wird seinen Weg machen.“

Sven Ulreich spricht über seine Zukunft beim FC Bayern Sven Ulreich spricht über seine Zukunft beim FC Bayern © IMAGO/HMB-Media

Auch Ulreich, der nach vielen Jahren als erste Alternative zu Neuer bei den Bayern mittlerweile an die dritte Position gerückt ist, steht wohl vor seinem Karriereende. Noch sei zwar „alles möglich, solange ich mich gut und gesund und fit fühle“, betonte der 38-Jährige. Er werde aber „in nächster Zeit mit dem FC Bayern darüber sprechen, wie es weiter geht, was der Klub möchte.“

Ulreich: „Ob sie wieder einen wie mich finden …“

Die Bayern, so hieß es zuletzt, suchen bereits nach einem erfahrenen Ersatzmann für Urbig. Spekuliert wurde etwa über eine Verpflichtung von Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Loris Karius (Schalke 04) oder Bernd Leno (FC Fulham).

„Ich weiß nicht, ob sie wieder so einen wie mich finden“, scherzte Ulreich, der mit einem Jahr Unterbrechung seit 2015 bei den Münchnern spielt: „Aber Spaß beiseite. Es kann ja auch einen geben, der es zwei oder drei Jahre gut macht, das wäre auch super. Und dann geht’s weiter.“

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