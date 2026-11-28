Der FC Bayern gewinnt auch das dritte Pflichtspiel in Serie nicht. Der Rückstand auf Borussia Dortmund könnte wachsen.

Roter Aussetzer von Joshua Kimmich und der nächste Dämpfer am Ende einer turbulenten Woche: Der FC Bayern kommt einfach nicht zur Ruhe und hat mit einem stark durchwachsenen Auswärtsauftritt beim Hamburger SV weiteren Diskussionsstoff geliefert.

Das enorm ersatzgeschwächte Team von Trainer Vincent Kompany musste sich drei Tage nach dem Champions-League-Rückschlag in Lille und inmitten der öffentlichen Debatten um Jamal Musiala mit einem 0:0 bei den Hanseaten begnügen – auch, weil Kimmich sich Ende der ersten Hälfte einen unnötigen Platzverweis einhandelte. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft griff Alexander Rössing-Lelesiit nach einer Provokation in die Haare und musste vorzeitig duschen (44.).

Der HSV feierte vor 57.100 Zuschauern (ausverkauft) am elften Spieltag ein gelungenes Comeback von Mario Vuskovic nach vier Jahren Dopingsperre, verpasste aber die Chance auf den ersten Erfolg gegen die Bayern seit 17 Jahren. Die Hamburger bauten in Überzahl nicht genügend Druck auf.

Verletzte Topstars um Weltfußballer Harry Kane, eine 1:2-Niederlage bei OSC Lille und neue Äußerungen zur schwierigen Situation von Musiala – es war jede Menge los beim deutschen Branchenprimus vor dem Klassiker beim HSV. „Wir wollen Ruhe für den Jungen haben. Das ist eine menschliche Tragödie, die sich da abspielt“, sagte Sportvorstand Max Eberl am Samstag bei Sky über Musiala, den nun auch noch eine Muskelverletzung zurückgeworfen hat.

Kompany versuchte derweil, den Fokus auf die Aufgabe im Norden ohne etliche Stars zu richten. „Wir haben eine Realität, wir haben 130 Tore nicht im Kader“, sagte der Belgier im Vorfeld: „Trotzdem haben wir denselben Anspruch – wir wollen gewinnen.“

Auch ohne Kane, Michael Olise, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Manuel Neuer und Musiala spielte der Rekordmeister in der Anfangsphase dann dominant auf. In der Offensive sollten der 18-jährige Bara Sapoko Ndiaye und der ein Jahr ältere Noah Codjo-Evora, der sich gleich den ersten Abschluss nahm (9.), für Akzente sorgen.

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Beim HSV, der die bittere 0:4-Derbypleite in Bremen schnell abschütteln musste, richteten sich viele Blicke auf Vuskovic, der 1480 Tage nach seinem letzten Pflichtspiel für die Norddeutschen direkt ins Abwehrzentrum rückte und sich in der ersten Hälfte schadlos hielt.

Kompany reagierte zu Beginn der zweiten Hälfte auf die veränderte Statik nach dem Platzverweis für Kimmich und brachte mit Luis Diaz und Konrad Laimer zwei weitere Stars. Auch in Unterzahl waren die Gäste bemüht, das Geschehen zu bestimmen, was nur teilweise gelang.

Der HSV leistete sich zunächst zu viele Abspielfehler, um seine Überzahl ausnutzen zu können. Martin Adeline (78.) hatte eine der wenigen guten Gelegenheiten. Die Bayern ließen viel den Ball zirkulieren, ohne gefährlich zu werden.