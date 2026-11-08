Karius-Patzer und -Verletzung: Schalke tief im Schlamassel

Der Aufsteiger verliert bei der TSG Hoffenheim und wartet seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg. Der Torwart leitet die Pleite ein und muss raus.

Große Sorgen um den verletzten Unglücksraben Loris Karius gepaart mit sportlicher Talfahrt: Nach der Anfangseuphorie kommt Schalke 04 mit der harten Bundesliga-Realität zunehmend schlecht zurecht. Eingeleitet durch ein Geschenk des bisher so starken Torwarts verlor der Aufsteiger zum Abschluss des 9. Spieltags 1:2 (0:2) bei der TSG Hoffenheim. Damit wartet Königsblau als Tabellenvorletzter seit mittlerweile sieben Pflichtspielen auf einen Sieg.

Fisnik Asllani (10.) und Tim Lemperle (26.) trafen für die Hoffenheimer, die durch den Dreier nach zuvor drei Pflichtspielen ohne Sieg auf den neunten Platz kletterten. Junior Adamu erzielte das erster Schalker Stürmertor in dieser Saison (81.), S04 bleibt jedoch bei lediglich sechs Punkten. Zu allem Überfluss mussten Karius und Robin Gosens zu Beginn der zweiten Hälfte verletzt raus.

„Ich brauche unsere Jungs zurück. Dann sind wir absolut konkurrenzfähig und können punkten“, sagte Schalkes Trainer Miron Muslic kurz vor dem Anpfiff bei DAZN mit Blick auf die lange Ausfallliste, auf der seit Sonntag auch Verteidiger Timo Becker wegen einer Fußverletzung steht.

Die 28.369 Zuschauer in der Sinsheimer Arena sahen zu Beginn gute Gäste, die mehrfach mit schnellen Angriffen für Gefahr vor TSG-Torwart Oliver Baumann sorgten. Die offensive Ausrichtung der Schalker, bei denen neben Becker auch Janik Bachmann, Adrian Gantenbein, Emil Höjlund, Ron Schallenberg, Moussa Sylla und Maximilian Wöber fehlten, schien Hoffenheim zu überraschen.

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Für die gute Anfangsphase konnte sich S04 nach dem Lapsus von Karius allerdings nichts kaufen. Der Keeper spielte den Ball bei seinem Aufbauversuch direkt auf den Fuß von TSG-Stürmer Asllani – von dort landete der Ball per Bogenlampe hinter Karius im Netz.

Nach der Führung bestimmten die Gastgeber, die ohne Nathan de Cat, Valentin Gendrey, Albian Hajdari, Robin Hranac und Patrick Wimmer auskommen mussten, weitgehend das Geschehen. Der Schalker Anfangselan war verflogen. Lemperle erhöhte nach Vorarbeit Asllanis.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs traf es die Gäste hart. Karius parierte einen Schuss von Asllani (47.), kollidierte beim Kampf um den Abpraller aber heftig mit Teamkollege Gosens, der zuletzt erst nach einem Zusammenprall gefehlt hatte. Beide mussten verletzt runter. Gosens wurde wegen einer Knieverletzung gestützt, Karius blutete und war sichtlich benommen. Für den Torwart kam Ersatzkeeper Kevin Müller (51.).

Trotzdem hätte Adli Aouchiche fast den Anschluss für die Schalker geschafft, sein Schuss landete an der Latte (57.). Muslic brachte Edin Dzeko, der sorgte sofort für Betrieb und scheiterte mit seinem Kopfball an Baumann, ehe Adamu den Abpraller einschob. Auf der Gegenseite verpasste Alexander Prass frei vor Müller die endgültige Entscheidung (90.+7).