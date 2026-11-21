"Haben Vertrauen, dass er noch trainieren kann"

Harry Kane verletzt sich im Spiel gegen Köln schwer und wird dem FC Bayern Monate fehlen. Auch die internationale Presse leidet mit.

Auch die internationalen Medien leiden mit Harry Kane und dem FC Bayern. „Harry Pain“, titelte das englische Boulevardmagazin The Sun in Anspielung auf die Verletzung des 33 Jahre alten Briten.

Kane hatte sich beim 1:1 gegen den 1. FC Köln einen Riss des Syndesmosebands im linken Sprunggelenk zugezogen und wird etwa drei bis vier Monate ausfallen.

Harry Kane wird Bayern lange fehlen, auch Michael Olise hat sich leicht verletzt Harry Kane wird Bayern lange fehlen, auch Michael Olise hat sich leicht verletzt © IMAGO/Sven Simon

L’Equipe: „Der verfluchte Ballon d’Or“

„Der verfluchte Ballon d’Or“, schrieb das französische Medium L’Equipe. Kane hatte erst vor knapp einem Monat die prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen. „Ein wirklich mieser Abend für Bayern München“, befand L’Equipe weiter – zumal sich auch Michael Olise gegen Köln verletzt hatte. Der Franzose hatte in einem Zweikampf eine Prellung des Vorfußes erlitten.

Auch in Spanien wurde das Verletzungspech des FC Bayern aufgegriffen. „Kane-Knockout“, titelte die AS. Die Marca befand: „Totaler Alarm bei Bayern!“

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