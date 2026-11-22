Gleich beim ersten Satz zum Fall Musiala ist er auf 180!

Der Fall Musiala beschäftigt auch die Bundesliga-Macher außerhalb Münchens. Im Doppelpass wird Freiburgs Vorstand Finanzen sehr nachdenklich.

Die Debatte um Jamal Musiala und die Folgen seiner neurologischen Krankheit sorgen in der Bundesliga für Nachdenklichkeit.

Im Doppelpass auf SPORT1 richtete Oliver Leki den Blick dabei weniger auf vertragliche Fragen als auf den Umgang des Profifußballs mit erkrankten Spielern und wurde sehr nachdenklich, nachdem mit Maik Franz und Stefan Effenberg zwei SPORT1-Experten deutliche Worte in Richtung Bayern-Chefetage gewählt hatten.

Oliver Leki ist seit 2014 Vorstand Finanzen beim SC Freiburg Oliver Leki ist seit 2014 Vorstand Finanzen beim SC Freiburg © IMAGO/Jan Huebner

Musiala? Freiburg-Macher sehr nachdenklich

„Was mich in dieser Thematik umtreibt, und damit haben wir uns zu beschäftigen: Im Fußball und professionellen Sport, das zeigt diese Causa, können wir gar nicht gut mit Krankheit umgehen“, sagte der Vorstand Finanzen des SC Freiburg. Während Verletzungen zum Alltag gehörten, fehle es bei Erkrankungen an vergleichbaren Erfahrungen und Routinen.

Leki sieht deshalb auch die Klubs und die Liga in der Verantwortung. Der 53-Jährige war von Dezember 2022 bis Juli 2023 Interims-Geschäftsführer der DFL und ist seit November 2025 Vizepräsident der Bundesliga.

„Da müssen wir besser lernen und uns besser mit beschäftigen. Das sind Themen, da müssen wir als Ligaorganisation drüber reden“, erklärte er. Leki gab zu: „Wir machen regelmäßig Präsidiumssitzungen und so etwas stand noch nie auf der Tagesordnung.“

Der Freiburger Funktionär fasste sich auch an die eigene Nase: „Wenn ich diese Causa sehe, würde ich es selbstkritisch sagen, die Vereine sind nicht gut vorbereitet.“ Dabei gehe es aus seiner Sicht nicht in erster Linie um juristische Fragen: „Vertraglich ist das ein ganz klarer Sachverhalt.“

DEINE MEINUNG

Umgang mit Krankheiten „ein Tabu“

Vielmehr sieht Leki Defizite beim Umgang mit Krankheiten im Fußball. „Der Punkt ist eher, wie gehst du emotional und öffentlich damit um? Wie stellst du dich dieser Herausforderung? Das Bewusstsein und der Umgang für Krankheiten ist im Fußball ein Tabu.“

In den vergangenen Tagen hatten beim FC Bayern mit Jan-Christian Dreesen, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gleich drei mächtige Personen den Offensivspieler Musiala öffentlich deutlich angezählt und auch über Vertragsinhalte gesprochen.

Die Spielergewerkschaft FIFPRO hatte daraufhin scharfe Kritik an den Verantwortlichen der Münchner geübt.

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