Auf der Mitgliederversammlung des BVB spricht der Präsident über den Sportdirektor, der im Sommer von der SV Elversberg gekommen war.

Borussia Dortmunds Präsident Hans-Joachim Watzke hat Sportdirektor Ole Book in den höchsten Tönen gelobt.

„Ohne schon zu viele Lorbeeren zu verteilen, hast du dich in den Monaten, in denen du jetzt bei uns bist, in jede Richtung als absoluter Volltreffer erwiesen“, sagte Watzke am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des Bundesliga-Spitzenreiters: „Du hast eine wunderbar unprätentiöse, sachliche Art, an die Dinge ranzugehen, gepaart mit hoher Kompetenz.“

BVB und Watzke freuen sich über Tabellenführung

Book war im Sommer vom Aufsteiger SV Elversberg nach Dortmund gewechselt. Dort übernahm er die Rolle des früheren BVB-Profis Sebastian Kehl, der im März seinen Posten verlassen hatte. „Einen besseren Einstieg als heute kann man aber auch ehrlicherweise auf der Mitgliederversammlung nicht finden“, sagte Watzke zu Book: „Wir sind glücklich, dich hier zu haben.“

Schließlich grüßt der BVB nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg am Samstag bei Schlusslicht Borussia Mönchengladbach von Platz eins. „Vor acht Jahren hatten wir die letzte Mitgliederversammlung, bei der Borussia Dortmund Tabellenführer war. Heute ist es so weit“, sagte Watzke, bevor die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gegen 13.10 Uhr und begleitet von Standing Ovations der anwesenden Mitglieder die Halle betrat.

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