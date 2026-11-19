Der Neuzugang könnte am Samstag gegen Stuttgart zum Kader gehören, er hatte sich vor der Länderspielpause am Knie verletzt.

Neuzugang Robin Gosens könnte schneller als erwartet sein Comeback beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 geben. Der 32-Jährige, der im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim vor der Länderspielpause nach einem Zusammenprall aufgrund einer Knieverletzung ausgewechselt worden war, könnte bereits am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart wieder im Kader stehen.

Gosens kehrte am Dienstag ins Mannschaftstraining zurück, konnte zwar „nicht alles mitmachen“, wie Trainer Miron Muslic am Donnerstag erklärte. Es werde am Freitag „nochmals Austausch mit Robin und der medizinischen Abteilung“ geben, dann werde entschieden, „ob er eine Option ist“. Planen kann der Coach mit Moussa Sylla, Adrian Gantenbein und Janik Bachmann, die ebenfalls wieder trainierten.

Schalke nimmt nach dem Wiederaufstieg den fünften Anlauf, das erste Saisontor in der heimischen Arena zu erzielen und den ersten Heimsieg zu feiern. Mut machte Muslic die starke Leistung beim 1:2 in Hoffenheim. „Mit derselben Entschlossenheit und demselben Mut müssen wir aktiv Lösungen nach vorne suchen und kreieren“, forderte der Österreicher.

Phasen wie die aktuelle Krise mit sieben Pflichtspielen in Folge ohne Sieg seien „nicht einfach, aber sie gehören dazu“, sagte Muslic, „ich habe sie lieber jetzt im Oktober, November als im Frühjahr, wenn es um alles geht.“ Seine Devise sei: „Nicht jammern, sondern anpacken.“ Der Erfolgscoach der vergangenen Saison ist überzeugt: „Wir werden diesen riesengroßen Tanker Schalke wieder in ruhige Gewässer führen, 100 Prozent.“

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