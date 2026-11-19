Union Berlins Trainer Mauro Lustrinelli fordert gegen Leipzig mehr Konsequenz über 90 Minuten. Besonders die Leistung der deutschen Nationalmannschaft hat ihm imponiert.

Union Berlins Trainer Mauro Lustrinelli hat sich vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) ein ganz besonderes Vorbild gesucht: die deutsche Nationalmannschaft. „Mir hat die ganze Leistung von Deutschland gefallen. Sie haben ihren Plan durchgängig konsequent umgesetzt“, sagte der Schweizer mit Blick auf den jüngsten 5:0-Erfolg der DFB-Elf gegen die Niederlande: „Das habe ich auch an unser Team weitergegeben.“

Besonders die Beharrlichkeit der Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp habe ihn beeindruckt. „In der ersten Halbzeit haben sie versucht, hoch zu pressen. Das ist nicht immer gelungen, aber trotzdem sind sie dabei geblieben“, sagte Lustrinelli. Genau das sei entscheidend, „wenn wir über Resilienz und Mentalität sprechen“.

Mauro Lustrinelli steht bei Union unter Druck Mauro Lustrinelli steht bei Union unter Druck © AFP/SID/SILAS STEIN

Gruda ist „ein unglaublich kreativer Spieler“

Leicht dürfte es den Eisernen gegen die offensivstarken Sachsen allerdings nicht gemacht werden. Leipzig hat in der Bundesliga bereits 27 Tore erzielt, Union lediglich sieben. Vor allem Nationalspieler Brajan Gruda nötigt Lustrinelli Respekt ab. „Er ist ein unglaublich kreativer Spieler. Er bringt viel Intensität und den letzten Pass mit.“

Seine eigene Mannschaft wartet dagegen seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg und steht nach neun Bundesliga-Spieltagen auf dem Relegationsplatz. Demgemäß fordert der Schweizer eine andere Haltung im Vergleich zu vorigen Auftritten. „Ich erwarte vor allem Mut“, sagte der 50-Jährige. Gerade vor heimischem Publikum habe Union diesen bereits gezeigt, allerdings „nicht immer über 90 Minuten“.

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