Der Spitzname stammt aus seinem Freiwilligen Sozialen Jahr an einer Grundschule.

Jungstar Wael Mohya hat während seines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) an einer Grundschule einen ungewöhnlichen Spitznamen verpasst bekommen. „Da war eine, die hat mich ‚Waffel‘ genannt. Die konnte meinen Namen nicht richtig aussprechen. Die Kids werden mich jetzt immer ‚Waffel‘ nennen. Der Spitzname ist gesetzt“, sagte der 17-Jährige von Borussia Mönchengladbach im Podcast Copa TalkS.

Mohya hatte 2025 nach seinem Realschulabschluss ein FSJ an einer Offenen Ganztagsschule absolviert. „Da waren Kinder von fünf bis zehn. Die hab‘ ich nachmittags betreut. Also mit ihnen spielen, sie beschäftigen, Essen machen. Das war eine coole Zeit“, sagte Mohya, der unlängst erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen worden war.

Inzwischen kann sich Mohya ganz auf den Fußball konzentrieren – und auf den Führerschein. Derzeit müsse ihn meist noch ein Elternteil zum Training fahren. „Mein Vater geht morgens früh arbeiten, dann lässt er mich meist einfach auf dem Weg hier raus. Und nach dem Training kommt mich meine Mama abholen oder mein Bruder, wenn der Zeit hat“, sagte der Teenager, der am 31. Dezember 18 Jahre alt wird.

Mohya erzählte in dem Podcast auch von der Zeit als Einlaufkind von Borussia Mönchengladbach. Bislang war vor allem das Bild aus dem Jahr 2016 bekannt, als er an der Hand von Oscar Wendt zum Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona einlief. Doch das war nicht alles: „Ich bin auch mal mit Robert Lewandowski eingelaufen, als der hier mit den Bayern gespielt hat. Er hat mir gesagt, dass wir Gas geben sollen“, so der Offensivspieler. Auch mit dem damaligen Dortmunder Ousmane Dembele sei er einmal eingelaufen.

Träume habe er noch viele, sagte Mohya. „Kurzfristig natürlich, die Klasse zu halten. Das ist das oberste Ziel“, sagte er angesichts des Absturzes der Borussia ans Tabellenende der Bundesliga vor dem 11. Spieltag.