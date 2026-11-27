Vincent Kompany legt den Fokus trotz aller Unruhe auf das Sportliche. Für Joshua Kimmich hat die Bosse-Kritik keine Folgen.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany will die hitzigen Debatten um Jamal Musiala und all die anderen nicht-sportlichen Themen vor dem wichtigen Bundesligaspiel beim Hamburger SV komplett ausblenden.

„Ich muss Sie enttäuschen, das beschäftigt nicht alle. Es gibt eine totale Priorität: Das ist Bayern gegen HSV, das ist alles, was zählt“, sagte Kompany vor der Partie am Samstag.

Vincent Kompany an der Seitenlinie Vincent Kompany an der Seitenlinie © IMAGO/ActionPictures

Es gebe angesichts der vielen Verletzten ohnehin genügend Herausforderungen, „wir müssen einfach sehen, dass die Mannschaft kämpft, bereit ist, dieses Spiel auch zu gewinnen. Das kostet jetzt viel Kraft und Energie. Und meine Rolle als Trainer ist es, dass wir Punkte holen. Dieses Spiel ist total wichtig für uns“, ergänzte der 40-Jährige. Nach dem 1:2 in der Champions League beim OSC Lille gehe es darum, „eine Reaktion zu zeigen. Das ist alles, was mich im Moment beschäftigt.“

Keine Geldstrafe für Kimmich

Sportdirektor Christoph Freund wollte auch nicht explizit auf die jüngste Unruhe eingehen. Nur soviel: Joshua Kimmich werde nach der Kritik an der Vereinsführung „keine Geldstrafe“ bekommen, sagte er. Vielmehr müsse man „alle Energie auf die Spiele legen. Die Zeit ist herausfordernd genug.“

Zumal in Harry Kane, Michael Olise, der weiterhin ausfällt, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies und Manuel Neuer gleich sechs Leistungsträger fehlen. Doch es gebe, meinte Kompany, „keine Ausreden. Wir haben eine Realität, wir haben 130 Tore nicht im Kader. Trotzdem haben wir denselben Anspruch – wir wollen gewinnen. Im Moment haben wir nur einen Superstar – die Mannschaft. Mein Fokus ist auf diesem Superstar.“

Ob Musiala, um den es zuletzt viel Aufregung gegeben hatte, und auch Luis Díaz schon wieder Kandidaten für die Startelf sind, ließ Kompany am Freitag offen. Man brauche angesichts der hohen Belastung bis Weihnachten aber sicher „den ganzen Kader“.