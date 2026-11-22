Der FC Augsburg beendet seinen Negativlauf in der Bundesliga. Gegen Mainz profitiert der FCA vom doppelten Michael Gregoritsch, muss aber kommende Woche auf seinen Trainer verzichten.

Doppel-Torschütze Michael Gregoritsch feierte mit den Augsburger Fans den erhofften Befreiungsschlag in der Bundesliga – Urs Fischer und seine geschlagenen Mainzer schlichen dagegen ernüchtert in die Kabine. Während der FCA durch das verdiente 3:1 (2:0) seine Negativserie von sieben sieglosen Spielen beendete, schlittert der FSV nach jetzt fünf Pflichtspielpleiten in Folge immer tiefer in die Krise.

Gregoritsch brachte den FCA, der nach dem zweiten Spieltag sogar die Tabellenführung inne hatte, mit seinem sechsten Saisontor in Führung (19.). Juma Bah, zuletzt rotgesperrt, gelang das 2:0 (36.), ehe Gregoritsch erneut traf (49.). Königsdörffer (51.) verkürzte nur noch. Der Augsburger Trainer Manuel Baum sah wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte (43.). Er fehlt damit am kommenden Sonntag in Hoffenheim.

Michael Gregoritsch (l.) traf doppelt für den FCA Michael Gregoritsch (l.) traf doppelt für den FCA © IMAGO/STEINSIEK.CH

Zentner wird deutlich: „Viel zu wenig“

„Das tut sehr weh. Wir haben uns extrem viel vorgenommen – und dann so eine erste Halbzeit, das ist viel zu wenig. Nach dem 0:3 wurde es etwas besser, aber das war kein gutes Spiel von uns. Wir treffen zu oft die falsche Entscheidung“, monierte 05-Torwart Robin Zentner bei DAZN. „Wir sind alle sehr frustriert“, ergänzte Ransford Königsdörffer. Mainz steht am Samstag im Heimspiel gegen Union Berlin massiv unter Druck.

Beim FCA herrschte dagegen Erleichterung. „Das war brutal wichtig. Endlich haben wir uns belohnt. Das kann uns einen Push geben“, sagte ein glücklicher Yannik Keitel.

Startelf-Debüt für Youngster Schnitzer

Baum setzte trotz aller Sorgen auf „Freude am Spiel“. In Chrislain Matsima, Noakhai Banks, Jeffrey Gouweleeuw und Calvin Brackelmann fehlten gleich vier Verteidiger. Dafür kam der 18 Jahre alte Tim Schnitzer zu seinem Startelf-Debüt. Insgesamt nahm Baum nach dem 2:5 in Leipzig fünf Veränderungen vor. Fischer änderte sein Team nach dem 1:2 gegen die Bayern auf vier Positionen.

Der FCA kam besser ins Spiel. Nachdem Anton Kade (12.) das 1:0 noch verpasst hatte, war Gregoritsch nach einem Eckball gedankenschnell zur Stelle. Die Gäste hatten kurz darauf durch den Ex-Augsburger Phillip Tietz die große Chance zum Ausgleich. Das war’s aber auch schon wieder.

DEINE MEINUNG

Augsburg mit dem besseren Start

Augsburg agierte entschlossener und belohnte sich erneut nach einem Eckball. Nach dem aberkannten 3:0 durch Yannik Keitel wurde die Partie sehr hektisch.

Nach dem Wechsel profitierte erneut der Österreicher Gregoritsch von einem schweren Patzer seines Landsmannes Stefan Posch. Der eingewechselte Königsdörffer sorgte aber noch einmal für Hoffnung bei Mainz, das aber zu harmlos blieb.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach