FC Bayern in Sorge um Neuer: „Leider wahrscheinlich was Ernsthaftes“

Erneute Verletzungssorgen um Manuel Neuer! Der 40-Jährige muss im Ligaspiel in Mainz kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden.

Neue Sorgen um Bayern-Torhüter Manuel Neuer: Der 40-Jährige ist beim Liga-Sieg in Mainz (2:1) verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Für Neuer kam beim Spielstand von 1:0 für die Münchner Jonas Urbig in die Partie (45.).

Zuvor war Neuer bei einer Standard-Flanke des Mainzers Nadiem Amiri nach dem Ball gehechtet, hatte diesen jedoch aufgrund eines Missverständnisses mit Jonathan Tah verpasst. Mainz traf in der Folge ins verwaiste Tor – wegen einer Abseitsstellung wurde der Treffer jedoch kurz darauf zurückgenommen.

Manuel Neuer sorgt beim FC Bayern erneut für Sorgen Manuel Neuer sorgt beim FC Bayern erneut für Sorgen © IMAGO/Sven Simon

Neuer zeigte unmittelbar nach der Aktion an, dass er unter Schmerzen leidet. Die medizinischen Betreuer behandelten ihn anschließend an seinem rechten Fuß. Neuer zog dafür seine Stutzen und seinen Schuh aus. Nach einer Weile war klar, dass es für den Keeper nicht weitergeht.

Kimmich: „Dann ist es leider etwas Ernsthaftes“

Nach dem Spiel kündigte Co-Trainer Aaron Danks bei Sky an, dass Neuer am Abend Tests unterlaufen müsse, „ehe wir eine Diagnose haben“. Momentan wisse man noch nichts genaueres. „Es war offensichtlich nicht gut“, gab Danks lediglich an.

Mitspieler Joshua Kimmich machte sich nach Abpfiff Sorgen. Als „extrem bitter“ beschrieb er einen möglichen Ausfall des Torhüters, wenngleich man noch die Untersuchungen abwarten müsse. Eine baldige Rückkehr erwartete er jedoch nicht. „Es sah auch nicht so aus, als könnte er nach einer Woche wieder trainieren. Manu gibt ja den Schmerz eh nie zu – und wenn er mal rausgeht, dann ist es leider wahrscheinlich etwas Ernsthaftes.“

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Matthäus reagiert auf Neuer-Verletzung

„Es mag keiner dieses Wechselspiel. Aber wenn Manuel Neuer fit ist – und das war er vor dem Spiel –, dann spielt Manuel Neuer. Auch wenn ihn Urbig immer wieder gut vertritt und Top-Leistungen bringt, ist Manuel Neuer als Nummer 1 gesetzt – und so wird es auch bleiben. Damit können wir vielleicht von außen wenig umgehen, aber intern ist es so geklärt, dass jeder weiß, welche Rolle er spielt“, sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nach dem Spiel bei Sky.

Neuer hatte in den vergangenen Wochen bereits über Schmerzen im rechten Fuß geklagt und war erst unter der Woche gegen Atlético Madrid (2:0) wieder ins Tor der Münchner zurückgekehrt.

Zuvor hatte er wettbewerbsübergreifend vier Spiele verpasst. Nun könnte ein erneuter Ausfall drohen.

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