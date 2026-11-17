Während Union Berlin gegen den Abstieg kämpft, marschiert der Stadtrivale Richtung Bundesliga. Horst Heldt reagiert mit Wohlwollen und einer Spitze.

Eine drohende Verschiebung der Vormachtstellung im Berliner Fußball? Horst Heldt gönnt dem Stadtrivalen Hertha BSC den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga – solange Union Berlin erstklassig bleibt.

„Ich freue mich für Hertha“, sagte der Geschäftsführer der Köpenicker über den aktuellen Siegeszug des Stadtrivalen am Dienstag bei einer Medienrunde: „Die Hauptstadt kann zwei Fußballklubs in der ersten Liga definitiv vertragen.“

Union Berlins Geschaeftsführer Sport Horst Heldt Union Berlins Geschaeftsführer Sport Horst Heldt © PICTURE ALLIANCE/SID/Ralf Treese

Eine kleine Spitze in Richtung des ungeschlagenen Zweitliga-Tabellenführers konnte sich Heldt dennoch nicht verkneifen: „Nur ein kleiner Hinweis: Wir spielen seit acht Jahren in der richtigen Liga und die anderen nicht.“

An der Alten Försterei erscheint aktuell das Albtraumszenario eines Abstiegs bei gleichzeitigem Aufstieg der Hertha nicht unrealistisch. Union steht nach einem enttäuschenden Saisonstart auf dem Relegationsplatz der Bundesliga, vor allem das herbe Pokal-Aus beim 1. FC Köln (0:5) hallt nach.

Heldt: Union darf nicht „aus Panik handeln“

„Es gehört dazu, dass dieses Szenario im Kopf durchgespielt wird“, räumte Heldt ein: „Nur ich kann damit nicht arbeiten.“ Die Sorgen und Ängste der Fans seien nachvollziehbar, der Klub dürfe aber nicht „aus Panik handeln“.

An Trainer Mauro Lustrinelli hält Heldt trotz der sportlichen Talfahrt vorerst fest. Auf die Frage nach einer Jobgarantie für den Schweizer entgegnete er: „Das ist eine Alles-oder-nichts-Frage, die nichts mit der Realität zu tun hat.“ Niemand wisse, was in fünf Monaten sei. Oberste Priorität habe der Klassenerhalt, daneben soll Lustrinelli die Mannschaft spielerisch weiterentwickeln und junge Talente fördern.

DEINE MEINUNG

Im Fall einer Weiterbeschäftigung bis in den Winter dürfte sich Unions Coach wohl über Neuzugänge freuen. Auf dem Transfermarkt könnten die Berliner nachbessern. „Ja, es gibt die Möglichkeit, aktiv zu werden“, sagte Heldt zu potenziellen Transfers. Entsprechende Planungen liefen bereits, zu möglichen Positionen oder Namen äußerte er sich nicht.

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