FC Bayern: Weltfußballer Kane verlängert Vertrag

Der Stürmerstar des FC Bayern unterschreibt bis 2029 und hat noch große Ziele mit dem Rekordmeister.

Weltfußballer Harry Kane bleibt dem FC Bayern bis 2029 erhalten. Nach monatelangem Poker verlängerte der Top-Torjäger am Donnerstag seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre. Die Münchner setzten damit ein Ausrufezeichen an die zahlungskräftige europäische Konkurrenz.

„Ich fühle mich beim FC Bayern wie zu Hause: Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München – wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach. Es macht mich sehr stolz, Teil dieses Vereins zu sein. Meine ganze Familie ist hier sehr glücklich, ich wollte gerne bleiben, freue mich jetzt auf die Zukunft und möchte mit diesem großartigen Verein noch viele Titel gewinnen“, sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

Kane war im Sommer 2023 für knapp 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister gewechselt und gilt längst als einer der besten Transfers der Vereinsgeschichte. Der 33-Jährige war zuletzt mit dem Ballon d’Or geehrt worden.

„Aus einem großen Transfer ist mit der Zeit ein besonderes Stück FC-Bayern-Geschichte geworden. Harry Kane löst jedes Versprechen ein, das es im Fußball gibt, und er hat sich seinen Platz in den Herzen der Fans als eine der größten Persönlichkeiten des Sports unserer Zeit gesichert“, betonte Präsident Herbert Hainer.

In bisher 161 Pflichtspielen für die Bayern erzielte der Ausnahmestürmer unglaubliche 156 Treffer (plus 42 Vorlagen). Zudem gewann Kane, der bei den Spurs ohne Titel geblieben war, zweimal die deutsche Meisterschaft, einmal den DFB-Pokal und zweimal den Supercup. 2026 wurde Kane zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt, zweimal holte er sich in seiner Münchner Zeit den Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas.

DEINE MEINUNG

Nun will Kane mit den Bayern unbedingt die Champions League gewinnen. Die Auszeichnung mit dem Ballon d’Or sei „eines der besten Gefühle“ gewesen, „das ich je in meinem Leben, in meiner Karriere hatte, ohne Zweifel“, hatte Kane zuletzt erklärt: „Aber ich glaube einfach, diese Momente mit der Mannschaft zu haben, die Möglichkeit zu haben, mit Bayern München die Champions League zu gewinnen und den Pokal in die Höhe zu stemmen, das wäre einfach ein unglaubliches Gefühl.“