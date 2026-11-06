Leverkusen: Kofane vor Rückkehr in den Kader

Der Kameruner hatte eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten. Er könnte ein Option für das Derby sein.

Angreifer Christian Kofane steht bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen vor der Rückkehr in den Kader. Der 20 Jahre alte Kameruner habe am Freitag mit der Mannschaft trainiert, sagte Trainer Carles Martínez vor dem Derby beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN): „Morgen werden wir versuchen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und dann versuchen wir, dass er zur Gruppe gehört.“

Kofane hatte Anfang Oktober eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten und fehlt seitdem. Er kam zuvor in dieser Saison in sechs Pflichtspielen zum Einsatz, fünfmal wurde er dabei eingewechselt. Er erzielte drei Treffer. Kofane ist hinter Torjäger Patrik Schick die Nummer zwei im Angriff der Rheinländer. Für Kamerun absolvierte er bislang sieben Länderspiele (zwei Tore).

Eine Rückkehr von Kofane würde Trainer Martínez in der Offensive eine wichtige Option mehr geben. Mit Moussa Diaby, Nathan Tella, Martin Terrier und Eliesse Ben Seghir fallen gleich mehrere Offensivspieler derzeit aus.