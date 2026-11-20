Jamal Musiala steht nach zweimonatiger Verletzungspause erstmals wieder im Kader. Auch Vincent Kompany feiert sein Comeback.

Nach zweimonatiger Verletzungspause steht Jamal Musiala beim FC Bayern vor seinem Comeback. Der 23-Jährige gehört im Bundesligaspiel des Rekordmeisters am Freitagabend gegen den 1. FC Köln (TICKER) erstmals wieder dem Kader an, sitzt aber zunächst auf der Bank.

Vincent Kompany plant aber fest, den Offensivspieler einzusetzen. „20 Minuten, würde ich sagen. Er wird in der zweiten Halbzeit nicht sofort reinkommen, aber wir haben schon einen Plan für Jamal“, verriet der Trainer im Vorlauf bei Sky und ergänzte: „Der Junge hat Hunger. Wir wollen das auch nutzen. Aber wir müssen erstmal das Richtige für seine körperliche Entwicklung in den nächsten Wochen machen.“

Jamal Musiala steht wieder im Kader des FC Bayern Jamal Musiala steht wieder im Kader des FC Bayern © IMAGO/Eibner

Der Nationalspieler hatte den Münchnern seit seinem Muskelfaserriss während der Länderspielpause am 24. September gefehlt. Zuletzt hatte er am 18. September beim 7:0 gegen Union Berlin auf dem Platz gestanden.

Neben Musiala kehrt auch Kompany knapp vier Wochen nach seinem Zusammenbruch in Folge einer Hirnhautreizung auf die Bank zurück. Er war von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten worden.

Im Vergleich zum Spiel gegen Mainz, dem letzten vor der Länderspielpause, nimmt Kompany gezwungenermaßen eine Änderung vor. Für den verletzten Kapitän Manuel Neuer steht Jonas Urbig im Tor. Verzichten müssen die Bayern neben Neuer auf Luis Díaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Alphonso Davies.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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