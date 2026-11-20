Herbert Hainer spricht über einen Generationswechsel an der Spitze des FC Bayern und bringt Thomas Müller und Manuel Neuer ins Spiel. Doch die Suche nach geeigneten Nachfolgern für die mächtigen Klubfunktionäre gestaltet sich schwierig.

Herbert Hainer macht sich Gedanken über die Zukunft des FC Bayern. Im Interview mit t-online hat der Präsident angekündigt, die Führungsgremien des Rekordmeisters verjüngen zu wollen. Dabei verwies der 72-Jährige auch auf das Alter seiner langjährigen Weggefährten Uli Hoeneß (74) und Karl-Heinz Rummenigge (71).

„Die Verjüngung ist uns ein wichtiges Anliegen“, erklärte Hainer und brachte auch zwei prominente Namen ins Gespräch: Thomas Müller und Manuel Neuer. Beide Vereinsikonen, die für spätere Führungsaufgaben infrage kommen könnten. „Die Tür steht offen“, sagte Hainer.

Herbert Hainer (l.), Uli Hoeneß (m.) und Karl Heinz Rummenigge (r.) beim Bayerischen Sportpreis 2026 Herbert Hainer (l.), Uli Hoeneß (m.) und Karl Heinz Rummenigge (r.) beim Bayerischen Sportpreis 2026 © IMAGO/Sven Simon

Doch ganz neu sind diese Überlegungen nicht. Bereits bei der Übergabe der Vereinsführung von Hoeneß an Hainer im November 2019 stand die Frage im Raum, wie der FC Bayern den Übergang zu einer neuen Generation gestalten würde. Hainer war damals 65 Jahre alt und gehörte dem Aufsichtsrat bereits seit 2002 an.

Ehemalige Bayern-Spieler als Funktionäre?

SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger sieht deshalb schon in der damaligen Entscheidung ein grundsätzliches Problem. „Herbert Hainer und Uli Hoeneß sind meines Erachtens eigentlich die gleiche Generation. Also den großen Alterssprung nach unten, den gab es da nicht“, sagt er in der neuen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Inzwischen richtet sich der Blick auf frühere Bayern-Stars wie Müller, Neuer, Bastian Schweinsteiger oder Philipp Lahm. Sie alle haben den Verein über viele Jahre geprägt und kennen das Geschäft aus der Perspektive der Spieler. Ob sie sich allerdings eine Karriere als Funktionär vorstellen können, ist eine andere Frage.

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Karl-Heinz Rummenigge hatte darauf bereits im September 2025 im exklusiven SPORT1-Interview hingewiesen: „Diese Generation hat durch den Erfolg und das damit verbundene Einkommen vielleicht andere Vorstellungen von ihrer Lebensplanung.“ Er betonte damals, dass man diese Entscheidung respektieren müsse. Gleichzeitig bezeichnete er eine spätere Rückkehr Müllers in eine Führungsposition als möglichen großen Gewinn für den FC Bayern.

Die Münchner haben zudem bereits versucht, mit früheren Profis eine neue Führungsgeneration aufzubauen. Oliver Kahn wurde CEO, Hasan Salihamidzic Sportvorstand. Beide mussten 2023 gehen. Damit verlor der Verein gleich zwei Funktionäre, die als mögliche langfristige Nachfolger der bisherigen Führungsfiguren infrage gekommen waren.

Bayern hat sich schonmal die Finger verbrannt

Auch Kumberger verweist auf diese gescheiterte personelle Neuaufstellung. Die Generation zwischen Hoeneß und Rummenigge auf der einen und Müller, Schweinsteiger oder Lahm auf der anderen Seite sei bereits ausprobiert worden und habe sich dabei die Finger verbrannt.

Für die jüngeren Kandidaten wäre der Weg in die Führungsetage ohnehin anspruchsvoll. Gerade der Aufsichtsrat ist ein Gremium, in dem neben der sportlichen Expertise auch wirtschaftliche Erfahrung gefragt ist. Ein unmittelbarer Aufstieg vom Fußballplatz in die oberste Kontrollebene des Vereins erscheint dem Insider deshalb kaum vorstellbar. „Direkt in den Aufsichtsrat zu springen, das ist ein Schritt, der nicht zum FC Bayern passen würde“, erklärt er.

Eine weitere Möglichkeit wäre eine stärkere Ausrichtung auf Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft. Schon heute sitzen im Aufsichtsrat mehrere erfolgreiche Unternehmer und Manager. Damit könnte sich die Zusammensetzung des Gremiums langfristig weiter verändern. Nach Kumbergers Einschätzung müsste dies allerdings nicht zwangsläufig ein Nachteil für den Verein sein.

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„Die müssen alle 100 Jahre alt werden“

Bleibt die Frage, wer die drei prägenden Figuren der aktuellen Führung eines Tages beerben soll. Der SPORT1-Chefreporter sieht derzeit keine überzeugenden Nachfolger und formuliert deshalb eine zugespitzte Prognose: „Ich gehe davon aus, die drei müssen alle 100 Jahre alt werden jeweils. Damit das klappt.“

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Stefan Kumberger.

Übrigens: Sie können mit unserem „Bawofon“ aktiv an der Bayern-Woche teilnehmen! Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre Sprachnachricht mit Fragen, Meinungen, Lob, Kritik und Anregungen an 0151 – 21 63 72 41. Die interessantesten Beiträge werden dann Teil der Sendung. Alle Infos dazu im Podcast.

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