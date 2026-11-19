Bayern-Trainer Vincent Kompany wird zur Verletzung von Alphonso Davies gefragt, doch der Belgier spricht von einem "sensiblen" Thema und will nicht ins Detail gehen.

Alphonso Davies hat mit seiner Verletzung bei seinem Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Auf eine Nachfrage nach seinem Gesundheitszustand und einem möglichen Zeitrahmen für sein Comeback, reagierte Bayern-Trainer Vincent Kompany ausweichend.

Es sei ganz einfach, sagte Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr im LIVETICKER): „Ich liebe Phonzie, Phonzie wird es wieder gut gehen. Aber ich werde sonst nicht über irgendetwas reden. Es ist noch ein bisschen sensibel für uns.“

Alphonso Davies fehlt dem FC Bayern vorerst Alphonso Davies fehlt dem FC Bayern vorerst © IMAGO/PsnewZ

FC Bayern verkündet Davies-Diagnose

Die Bayern hatten am Montag mitgeteilt, dass sich Davies einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen hatte. Zur Ausfalldauer machte der Klub keine Angaben.

Noch vor der Diagnose äußerte Davies seine Furcht vor einer möglichen Zwangspause. „Ich bin ein bisschen frustriert und wütend. Eine Verletzung ist nie angenehm, vor allem nicht, wenn man eine Oberschenkelverletzung nach der anderen hat“, hatte er in einem Interview bei OneSoccer gesagt.

„Bei vier Oberschenkelverletzungen muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man immer wieder dieselbe Verletzung erleidet, könnte irgendwann etwas nachgeben, und dann reden wir über eine Operation. Davor habe ich Angst. Es ist einfach wirklich hart“, ergänzte Davies.

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Davies hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen

In den vergangenen Jahren musste sich der Linksverteidiger immer wieder mit muskulären Problemen und längeren Ausfallzeiten herumschlagen. Anfang 2025 hatte sich Davies bei der Nationalmannschaft zudem das Kreuzband gerissen.

Dass Davies damals ohne eine größere Untersuchung ins Flugzeug nach München gesetzt wurde, zog einen länger anhaltenden Zoff zwischen dem FC Bayern und dem kanadischen Fußballverband nach sich.

Davies hatte sich am vergangenen Wochenende im Spiel gegen Guatemala bereits nach wenigen Minuten ohne Fremdeinwirkung verletzt. In ersten Meldungen in Kanada war noch die Rede von einer „leichten Muskelzerrung“. Bei einer Untersuchung am Montag in München wurde schließlich ein Muskelfaserriss diagnostiziert.

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