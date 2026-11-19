Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany sind bei Jamal Musiala optimistisch. Das Bayern-Duo nimmt Stellung zu Äußerungen von Jan-Christian Dreesen und Uli Hoeneß. Kompany weist auf eine wichtige Unterscheidung hin.

Max Eberl bewertet die jüngsten Aussagen von Jan-Christian Dreesen und Uli Hoeneß über Jamal Musiala als legitim. „Es ist Sorge um Jamal, die kommuniziert wird“, betonte der Sportvorstand des FC Bayern am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr im LIVETICKER) auf SPORT1-Nachfrage.

„Wir spüren Jamal. Wir sehen ihn eben“, betonte der 53-Jährige. „Er hat leider noch keine Phase gehabt, in der er vier, fünf Monate am Stück zurückkommen konnte nach der Knöchelverletzung, der Geschichte, die im Sommer passiert ist und jetzt der muskulären Geschichte. Er hatte noch nicht diese Zeit, um in diesen Rhythmus zu kommen.“

Jamal Musiala bleibt beim FC Bayern ein Gesprächsthema Jamal Musiala bleibt beim FC Bayern ein Gesprächsthema © IMAGO/DeFodi Images

Aktuell überwiegt der Optimismus, zumal Musiala am Freitag gegen Köln voraussichtlich wieder im Kader stehen wird: „Wir sehen ihn im Training und auf dem Platz und haben das Gefühl, dass das gut wird. Das andere sind Sorgen und die sind legitim“, sagte Eberl und gab zu: „Die haben wir übrigens alle, weil wir da eben auch über eine Krankheit reden.“

Eberl: „Wir sind nicht blauäugig. Wir sind nicht naiv.“

„Wir sind nicht blauäugig. Wir sind nicht naiv. Wir laufen nicht blind in irgendetwas hinein“, stellte er außerdem klar: „Aber wir haben die Überzeugung, dass Jamal da wieder hinkommt.“

Verständnis hat Eberl für die Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß zur sensiblen Thematik: „Dass Uli sich immer Gedanken um seinen Verein macht, kennt ihr besser als ich, der jetzt zweieinhalb Jahre da ist“, gab Eberl zu verstehen. Es sei für ihn nachvollziehbar, „dass Uli sich Sorgen macht, sich Gedanken macht und möchte, dass der FC Bayern, sein Lebenswerk, weiter läuft“.

DEINE MEINUNG

Kompany wünscht sich Differenzierung zwischen Rollen

Cheftrainer Vincent Kompany, der erstmals seit seinem Zusammenbruch wieder öffentlich sprach, argumentierte, dass man zwischen den verschiedenen Rollen der jeweiligen Verantwortlichen differenzieren müsse. „Ich fand die Frage zu schlau konstruiert, dass wir unterschiedliche Meinungen haben: Nein! Wir haben unterschiedliche Rollen. Das ist nicht das Gleiche“, teilte der Belgier seine Sicht auf die Dinge.

„Meine Rolle ist, dafür zu sorgen, dass Jamal bei Bayern München erfolgreich wird. Dass aus dieser Geschichte eine bessere Version kommt. Ich hoffe nur, dass die Leute, die das nicht jeden Tag sehen – ich meine ihr und die Fans – , das ganz schnell wieder auf dem Platz sehen“, erklärte der 40-Jährige.

Hoeneß und Dreesen äußern Zweifel an Musialas Rückkehr zur Topform

„Jamal ist in eine Phase gekommen, die total anders ist als in meinen ersten sechs Monaten bei Bayern München. Da war er so ein bisschen das ‚golden child‘. Alle haben gesagt, wie unglaublich er war. Da war es fast verboten, ein klein bisschen Kritik zu üben an ihm. Wenn ich schaue, wie der Junge mit der ganzen Situation umgeht. Diese Geschichten geben mir Motivation, deswegen bin ich Trainer. Ich kann das nicht in einer PK zum Erfolg reden, das muss auf dem Platz passieren“, sagte Kompany.

Schon zu Saisonbeginn hatte Musiala für Schlagzeilen gesorgt, als er bei zwei Testspielen wegen einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen kollabiert war. In den Monaten davor war Musiala damit beschäftigt gewesen, seine schwere Beinverletzung, die er bei der Klub-WM im Juli 2025 erlitten hatte, zu überwinden. Seine Verletzungsanfälligkeit hatte bei den Bayern zuletzt für Diskussionen gesorgt, Hoeneß und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatten Zweifel an Musialas Rückkehr zur Topform geäußert.

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mit Sport-Informations-Dienst (SID)