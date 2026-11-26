Hamann warnt vor Konflikten beim FC Bayern im Fall Musiala.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Didi Hamann hat Joshua Kimmich für die Kritik an der Vereinsführung von Bayern München im Fall Jamal Musiala gelobt. Zugleich warnte der Sky-Experte in seiner Kolumne am Donnerstag vor dem „wahnsinnigen Konfliktpotenzial“ beim deutschen Rekordmeister.

„Die Verantwortlichen müssen aufpassen, dass sich der Klub nicht spaltet“, schrieb Hamann: Die Aussagen der Führungspersonen seien „sehr konträr zu denen der sportlichen Leitung“, diese Diskrepanz biete „wahnsinniges Konfliktpotenzial“.

Vize-Kapitän Kimmich hatte nach der Champions-League-Niederlage beim OSC Lille (1:2) am Mittwoch den Umgang der Vereinsführung mit Musiala kritisiert. Hamann gefällt diese Stellungnahme ausdrücklich: Kimmich habe sich vor seinen Mitspieler gestellt und seine Worte gut gewählt.

Hintergrund sind Musialas gesundheitliche Probleme. Der Nationalspieler leidet unter sogenannten Absencen, die wiederholt zu körperlichen Zusammenbrüchen geführt haben und Fragen bezüglich seiner gesundheitlichen und sportlichen Zukunft aufwarfen.

Dabei gehen die Meinungen innerhalb des Vereins auseinander. Während die sportliche Führung um Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany an Musiala festhält und ihm den Rücken stärkt, äußerten sich Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge sowie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen deutlich kritischer. Sie stellten unter anderem Musialas sportliche Perspektive und die Angemessenheit seines Gehalts infrage.