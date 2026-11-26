Personalknall bei Borussia Mönchengladbach. Das Schlusslicht der Bundesliga trennt sich mit sofortiger Wirkung von Geschäftsführer Dr. Stefan Stegemann.

Borussia Mönchengladbach kommt nicht zur Ruhe: Das Bundesliga-Schlusslicht hat Dr. Stefan Stegemann mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer beurlaubt.

„Unterschiedliche Auffassungen über die Zusammenarbeit und die zukünftige Ausrichtung unseres Vereins haben zu dieser Entscheidung geführt“, wird Präsident Rainer Bonhof in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung des Klubs zitiert. „Wir arbeiten an einer Neuaufstellung der Geschäftsführung, bis auf Weiteres ist Markus Aretz alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft.“

Bonhof, der zuletzt vom Fan-Dachverband der Borussia zum Rücktritt aufgefordert worden war, bedankte sich bei Stegemann für die „sehr gute“ Arbeit der vergangenen fünf Jahre. Der 62-Jährige hatte zunächst ab Mai 2022 als Vizepräsident, dann ab Januar 2025 als CEO fungiert.

Gladbach: Stegemann „bedauert“ die Entscheidung

Stegemann erklärte zur Entscheidung: „Ich habe mit viel Leidenschaft und großer Freude für die Borussia gearbeitet und bedaure die Entscheidung des Präsidiums.“

Er sei trotz der aktuellen sportlichen Situation „der Überzeugung, dass in den vergangenen zwei Jahren sehr wichtige und richtige Schritte für die Weiterentwicklung des Vereins angestoßen und gegangen wurden“.

Die Fohlen rangieren mit vier Punkten aus zehn Spielen am Ende der Bundesliga-Tabelle. Am Freitagabend (20.30 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin bei Werder Bremen gefordert.

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