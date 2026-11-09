Said El Mala mischte im vergangenen Sommer den Transfermarkt auf, blieb am Ende aber beim 1. FC Köln. Nun äußert sich das Offensivtalent zu den Wechselgerüchten und positioniert sich zu seiner Zukunft.

Said El Mala hat sich nach den intensiven Wechselgerüchten im vergangenen Sommer zu seiner Zukunft geäußert. Der Offensivspieler des 1. FC Köln war mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht worden, entschied sich aber für einen Verbleib in der Domstadt.

„Der FC hat immer an mich geglaubt – ich hatte hier von Anfang an ein gutes Gefühl“, sagte El Mala im Gespräch mit der Bild. Besonders die Gespräche mit Kölns Verantwortlichen Thomas Kessler und René Wagner hätten ihm Vertrauen vermittelt. Dazu machte der deutsche Nationalspieler deutlich, dass er seine Entscheidung weiterhin für richtig hält.

Said El Mala traf gegen Bayer Leverkusen Said El Mala traf gegen Bayer Leverkusen © IMAGO/Maximilian Koch

Für El Mala ist klar: Er spüre große Wertschätzung und komme „jeden Tag gerne ans Geißbockheim“. Deshalb habe er sich trotz des Interesses anderer Klubs an die Kölner gebunden.

Mit Blick auf die kommende Transferperiode wollte er sich nicht auf neue Spekulationen einlassen. Nachdem bereits im Sommer zahlreiche Gerüchte um seine Zukunft kursierten, könnte der Name des Talents auch im Winter wieder auf dem Transfermarkt auftauchen.

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Winter-Wechsel? So denkt El Mala

Der Angreifer selbst bleibt gelassen. „Darüber mache ich mir keine Gedanken. Meine Eltern kümmern sich um diese Themen“, betonte El Mala. Sein Fokus liege ausschließlich auf dem Sport: „Ich konzentriere mich auf meinen Fußball und will das machen, was ich liebe, und das ist, mit meinem Bruder (Malek El Mala; Anm. d. Red.) und den Jungs zusammen auf dem Platz zu stehen.“

El Mala, dessen Vertrag bis 2031 läuft, erteilte einem Wechsel im Winter zwar keine ausdrückliche Absage, untermauerte aber, dass für ihn aktuell die Entwicklung beim 1. FC Köln im Vordergrund stehe. Seine Zukunftsplanung überlässt er nach eigenen Angaben weiterhin seinem familiären Umfeld.