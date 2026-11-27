Der Fall Jamal Musiala hat die Bruchlinien im Machtgefüge des FC Bayern offengelegt. Doch wer mit wem kann und wer welche Interessen verfolgt, ist komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Der erneute Muskelfaserriss des 23-Jährigen macht die Lage nicht unkomplizierter.

Der „Fall Jamal Musiala“ ist mittlerweile ein „Fall FC Bayern“ geworden. Bruchlinien werden sichtbar, Meinungsverschiedenheiten öffentlich ausgetragen. Dabei wäre es zu einfach, die Protagonisten in zwei Lager einzuteilen. Der am Freitag verkündete Rückschlag bei dem 23-Jährigen macht die Lage nicht einfacher.

Beim FC Bayern verlaufen die Konfliktlinien mittlerweile quer durch die Hierarchie. Inhaltliche Übereinstimmung bedeutet nicht automatisch persönliche Verbundenheit. Und persönliche Verbundenheit bedeutet nicht zwangsläufig inhaltliche Übereinstimmung.

Wer steht also aktuell eigentlich wo? Eine Analyse.

Der Fall Jamal Musiala erzählt viel über die internen Strukturen des FC Bayern Der Fall Jamal Musiala erzählt viel über die internen Strukturen des FC Bayern © IMAGO/DeFodi Images

Uli Hoeneß

Der Ehrenpräsident war es, der die aktuelle Debatte im „BR-Stammtisch“ ausgelöst hatte. Mit seinen Zweifeln an der künftigen Leistungsfähigkeit von Jamal Musiala verlieh er damals der vorherrschenden Meinung im Aufsichtsrat Ausdruck.

Nach SPORT1-Informationen ist der 74-Jährige überrascht davon, welche Dimensionen die Debatte mittlerweile angenommen hat und versucht aus der Ferne, die Wogen zu glätten. Er will die berühmte „Bayern-Familie“ wieder zusammenführen. Mit seinem Auftritt im Bayerischen Fernsehen wollte er dem Verein dienen.

Inhaltlich liegen Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge eigentlich nicht weit auseinander. Ein gemeinsames Lager bilden sie trotzdem nicht. Im Umgang mit den Folgen ihrer Wortmeldungen unterscheiden sich die beiden Alphatiere allerdings erheblich.

Karl-Heinz Rummenigge

Der ehemalige CEO ist der Hardliner in der ganzen Geschichte – und machte daraus auch keinen Hehl. Sein Interview bei Sky nach dem Spiel gegen Köln wurde hinter den Kulissen als Frontalangriff auf Musiala verstanden. Selbst jene Entscheidungsträger, die Rummenigges Standpunkt inhaltlich teilen, stören sich an der Tonalität.

Der 71-Jährige versteht sich seit jeher als Hüter des gesunden Wirtschaftens beim FC Bayern. Den hochdotierten Musiala-Vertrag betrachtet er angesichts der jüngsten Entwicklungen auch deswegen mit großer Sorge.

DEINE MEINUNG

Sein Selbstverständnis speist sich dem Vernehmen nach nicht nur aus seinen Verdiensten um den Verein, sondern auch aus der Tatsache, dass er 2023 intensiv darum gebeten wurde, Mitglied des Aufsichtsrats zu werden. Ein Zurückrudern oder gar eine Entschuldigung ist von ihm derzeit nicht zu erwarten.

Herbert Hainer

Der Aufsichtsratsboss und Vereinspräsident trat bislang gemäßigt auf. Als ehemaliger Chef eines Weltkonzerns ist er ohnehin eher ein Freund der überlegten Worte. Spätestens seit der Jahreshauptversammlung 2021, die mit einem Eklat endete, pflegt er einen betont väterlichen und gelassenen Führungsstil.

Kraft seiner Ämter wäre Hainer geradezu prädestiniert dafür, die verschiedenen Strömungen im Klub zusammenzuführen. Seine persönlichen Verbindungen machen die Sache allerdings komplizierter.

Hainer pflegt einen engen Draht zu Uli Hoeneß und verärgerte Rummenigge im Sommer mit der Rolle, die er rund um die Vertragsverlängerung von Max Eberl spielte. Stichwort: Präsidialausschuss.

Umgekehrt gehört Hainer SPORT1-Informationen zufolge zu jenen Männern, die Rummenigges Sky-Interview für übertrieben halten.

Jan-Christian Dreesen

Der CEO ist aktuell nicht zu beneiden. Auf der einen Seite gilt er als enger Vertrauter Rummenigges – schließlich arbeiteten die beiden jahrelang eng und erfolgreich im Vorstand zusammen. Nicht wenige bezeichnen das Verhältnis sogar als freundschaftlich.

Andererseits ist vor allem Dreesen gefragt, wenn es darum geht, all das zerschlagene Bayern-Porzellan wieder zusammenzukleben. Bei einem Auftritt am Donnerstag gab er die neue Marschroute des Klubs vor: „Ums Kümmern kümmern und nicht reden“.

Gut möglich, dass der „Typus Dreesen“ mit seiner verbindlichen Art einige Gräben wieder zuschütten kann.

Die Ironie dabei: Ausgerechnet der Mann, der jetzt als Vermittler gefragt ist, hat mit einer eigenen Wortmeldung zur Debatte beigetragen. Was derzeit gerne vergessen wird: Wenige Tage nach Hoeneß’ Aussagen meldete auch der CEO Zweifel daran an, ob Musiala wieder zu alter Stärke zurückfinden wird.

Max Eberl

Der Sportvorstand hat seinen Standpunkt mehrmals klargemacht: Er glaubt fest an Jamal Musiala und dessen Fähigkeiten. Das unterscheidet ihn von einigen Männern im Aufsichtsrat.

Dass auch Eberl nicht vorhersagen kann, auf welchem Leistungsniveau sich Musiala nach seiner Rückkehr – die durch den erneuten Muskelfaserriss noch einmal verzögert wird – einpendeln wird, räumte er nach dem Spiel gegen Köln, also unmittelbar nach Rummenigges Interview, ein.

Eberls Aussagen legen den Schluss nahe, dass er sich besonders über Rummenigge ärgert. Das ohnehin belastete Verhältnis der beiden fand seinen bisherigen Tiefpunkt darin, dass sich der Ex-CEO bei der Abstimmung über Eberls Vertragsverlängerung seiner Stimme enthielt.

Bemerkenswert ist auch, dass Eberl in seinen öffentlichen Wortmeldungen immer wieder von „wir im Sport“ spricht. Gemeint sind damit vor allem er selbst, Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany. Die sprachliche Abgrenzung zum Aufsichtsrat ist auffällig.

Christoph Freund

Der Sportdirektor hat eine klare Rolle: Er ist naturgemäß für den Sport zuständig und hat kein Interesse an zu viel Drama. Anders als andere Protagonisten erhebt er erkennbar keinen eigenen machtpolitischen Anspruch.

Auch für ihn kommt es nicht infrage, Joshua Kimmich für dessen Kritik an Hoeneß, Dreesen und Rummenigge zu sanktionieren – das ist im Verein Konsens. Freund selbst verteidigte zuletzt immer wieder Musiala.

In seinem Amt ist er natürlich auch vom Wohlwollen des Aufsichtsrats abhängig. Da es dort aber unterschiedliche Strömungen gibt, muss sich Freund nicht zwangsläufig einem der einflussreichen Aufsichtsräte zuordnen lassen.

Das verschafft ihm einen gewissen Handlungsspielraum: Er kann klar Position für den Sport beziehen, ohne sich an den machtpolitischen Auseinandersetzungen zu beteiligen.

Vincent Kompany

Seit Beginn der Musiala-Debatte folgt der Trainer einem ehernen Gesetz: Er steht zu seinem Schützling. Punkt. Das erklärte der Belgier anfangs noch mit der Rolle, die er als Coach habe.

Einen Tag vor Rummenigges Knall-Interview stellte er auf SPORT1-Frage klar: „Ich fand die Frage ein bisschen zu schlau konstruiert, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Nein, wir haben unterschiedliche Rollen. Das ist nicht das Gleiche. […] 100 Prozent Respekt für die Meinung der Hierarchie.“ Er akzeptierte es also, dass es Zweifel an Musiala gibt.

Seitdem ist Kompany besonders darauf bedacht, sich nicht weiter in die Debatte einzuschalten. Verständlich. Der Trainer hat angesichts der angespannten personellen Situation ohnehin genug Herausforderungen zu bewältigen.

Dass sich mit Joshua Kimmich der aktuelle Kapitän schützend vor seinen Kollegen stellt und damit den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft demonstriert, dürfte dem Coach gefallen.

Joshua Kimmich

Der aktuelle Kapitän hat mit seinen Aussagen in Lille klargemacht, dass die Vorgänge in der Führungsriege auch innerhalb der Mannschaft ein Thema sind.

Bemerkenswert war dabei vor allem die Differenzierung, die Kimmich vornahm: Während er dem FC Bayern als Verein geradezu eine Liebeserklärung machte, übte er deutliche Kritik am Verhalten einzelner Entscheidungsträger. Für Kimmich ist das offenkundig kein Widerspruch.

Der 31-Jährige verriet zudem, dass er seine Ansichten auch intern kundgetan habe. Er hat sich damit nicht nur schützend vor seinen Kollegen gestellt, sondern gegenüber der Führungsriege auch einen gewissen Anspruch formuliert: Er will mitreden, wenn es um den Umgang miteinander beim FC Bayern geht.

Kimmich ist damit in dieser Auseinandersetzung selbst zu einem Machtfaktor geworden – stellvertretend für die Mannschaft. Ein Umstand, den die Bosse bei ihren Bemühungen um eine Befriedung des Klubs berücksichtigen müssen.

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