Gladbach führt lange - doch nach dann schlägt Werder Bremen dank Niclas Füllkrug spektakulär zurück.

Nur ein Pünktchen statt Befreiungsschlag: Borussia Mönchengladbach hat trotz einer 3:1-Führung seinen zweiten Saisonsieg in der Bundesliga bei Werder Bremen noch verpasst. Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin musste sich nach einer dramatischen Schlussphase am Ende noch mit einem unglücklichen 3:3 (1:1) begnügen, Niclas Füllkrug (90.+2.) und Eren Dinkci (85.) schockten die mitgereisten Fohlen-Fans mit ihren späten Treffern bei eisigen Temperaturen im Weserstadion. Nicht zum ersten mal in dieser Saison schlug Füllkrug kurz vor Schluss zu und ließ Bremen jubeln.

Dabei sah Gladbach nach einem Doppelpack von Franck Honorat (46. und 78.) schon wie der sichere Sieger aus, zudem war Kevin Diks (27., Handelfmeter nach Videobeweis) erfolgreich. Doch es reichte nicht. Dinkci hatte in der ersten Hälfte zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen (38.).

Gladbachs Philipp Sander ist die Enttäuschung nach dem Spiel in Bremen anzusehen Gladbachs Philipp Sander ist die Enttäuschung nach dem Spiel in Bremen anzusehen © IMAGO/Noah Wedel

Füllkrug trifft in der Nachspielzeit

Der erneute Retter Füllkrug war trotz des zehnten Saisontreffers auch alles andere als zufrieden. Bei Sky sagte er: „Ich freue mich da gerade gar nicht drüber. Mich ärgert es gerade einfach. Wir hatten in der zweiten Hälfte locker fünf, sechs super Möglichkeiten, eigentlich hundertprozentige Chancen – ich auch. Am Ende müssen wir das aber so mitnehmen.“

Der Torjäger fügte an: „Natürlich steigt die Erwartungshaltung bei einem, wenn man so spielt, wie wir es getan haben. Ich glaube, dass Gladbach nicht ganz zurecht da steht, wo sie sind. Wenn man die letzten Spiele sieht, war es schon knapp. Heute haben sie uns auch vor Probleme gestellt und wir waren zu unsauber.“ Füllkrug war durchaus kritisch: „Wir haben dann erste Hälfte viele lange Bälle gespielt, weil wir einfach viel zu viele Ballverluste in der zweiten oder dritten Station hatten. Moral super wieder. Aber trotzdem müssen wir sauber Fußball spielen, Qualität auf den Rasen bringen und wir müssen klar wissen, wo wir ansetzen. Da haben wir Luft nach oben gelassen, das muss man so sagen.“

Füllkrug hatte durchaus Glück. Er sah in der ersten Hälfte Gelb und traf in der 60. Minute Gegenspieler Diks klar am Fuß. „Den will ich eigentlich mit der Pike spielen. Das ist keine offene Sohle. Ist das Gelb? Keine Ahnung. Ich fand, es war okay. Wir nehmen es immer so, wie es kommt. So kam es, dass ich durchspielen durfte“, so Füllkrug.

DEINE MEINUNG

Und so behält der kriselnde Traditionsklub Gladbach weiterhin die Rote Laterne im Tabellenkeller. Trainer Blessin war bei Sky bedient: „Es ist bitter, das ganze in Worte zu fassen. Es ging schon in der ersten Hälfte sehr viel auf. Wir machen das 2:1 und 3:2 auch zum genau richtigen Zeitpunkt. Normal sollte man da denken, es reicht. Es war ein richtig gutes Spiel von uns und normalerweise hätten wir als verdienter Sieger vom Platz gehen müssen. Jetzt muss man die zehn Minuten abziehen, wo wir uns selbst bestrafen und den Lohn nicht einfahren. Irgendwann musst du einen Dreier holen, um da rauszukommen. Ein Punkt reicht nicht.“

Gladbach: Blessin und Mohya frustriert

Auch DFB-Juwel Wael Mohya verbarg seinen Frust nicht. „Bis zum 3:1 sind wir klar die bessere Mannschaft. Dann geben wir es so her. Ein Sieg hätte richtig gut getan. Wenn man sieht, wie wir gespielt haben, ist das super ärgerlich.“

Für Werder endete fünf Tage nach dem furiosen 4:0 im Nordderby gegen den HSV der Höhenflug in der Liga vorerst, bei einem Sieg hätten die Grün-Weißen nach Punkten zumindest bis Sonntag mit RB Leipzig auf dem Champions-League-Platz vier gleichziehen können.

Niclas Füllkrug schoss spät das 3:3 für Werder Bremen gegen Gladbach Niclas Füllkrug schoss spät das 3:3 für Werder Bremen gegen Gladbach © IMAGO/osnapix

Wenn „ein Spieler in der Kabine von Europa träumt, bin ich der Letzte, der ihn bremst. Ich bin eher Vollgas als Handbremse“, hatte Thioune vor der Partie gesagt. Die erste richtig gute Chance vor 41.800 Zuschauern hatten dann aber die Gäste, doch Zento Uno (10.) scheiterte freistehend an Werder-Keeper Karl Hein. Ohnehin begann die Borussia durchaus forsch, ohne Derbyheld Justin Njinmah (muskuläre Probleme) war von Werder in der Offensive lange nicht viel zu sehen.

Diks belohnte sein Team dann für eine starke Anfangsphase, zuvor hatte Schiedsrichter Felix Zwayer nach einem Videobeweis auf Strafstoß entschieden – Youri Reeger hatte einen Schuss von Joseph Scally mit dem Arm abgeblockt.

Gladbach dicht vor Überraschung

In der Folge versuchte Topstürmer Niclas Füllkrug die Bremer mit lautstarken Anweisungen wachzurütteln. Und plötzlich fiel tatsächlich der Ausgleich, Dinkci traf per Volley fast aus dem Nichts und mit etwas Glück dank des Innenpfostens aus rund 16 Metern.

Recht schmeichelhaft für Werder ging es mit dem 1:1 in die Pause, und in der Halbzeit hatten sich die Fohlen dann offenbar viel vorgenommen. Jedenfalls schlugen sie nur 48 Sekunden nach Wiederanpfiff durch Honorat zurück, der 30-Jährige blieb nach einem schlauen Pass von Uno cool. Werder reagierte wütend, Füllkrug kam zur einer Doppelchance (56., 58.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit spektakulärem Ende.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)