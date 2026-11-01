BVB: „Leider nur ein Punkt von noch ganz vielen“

Kapitän Schlotterbeck und Trainer Kovac halten sich nach dem 2:2 in München mit Prognosen zum Titelkampf zurück.

Sie lagen zweimal zurück, sie kamen zweimal zurück, sie jubelten über ein glückliches Unentschieden – am Ende aber, sagte Borussia Dortmunds Kapitän Nico Schlotterbeck, sei das 2:2 (0:1) im 141. Duell mit dem FC Bayern auch „nur ein Punkt von ganz vielen noch zu vergebenden Punkten in der Meisterschaft“. Allerdings: Ein Punkt bei den Bayern „ist schon mal gut“, betonte er.

Eine Prognose für den Kampf um die Meisterschaft verkniff sich Schlotterbeck lieber. „Ich würde gerne, nur das Problem ist, es sind einfach noch über 25 Spieltage zu gehen. Es ist zu lang“, sagte er. Optimismus sei dennoch angebracht. „Wir stehen gut da. Wir sind punktgleich mit den Bayern. Du musst dranbleiben, du musst das Meisterschaftsrennen offen halten.“

Auch Trainer Niko Kovac erlaubte sich verhaltene Zuversicht. „Mit dem Unentschieden „können wir sehr gut leben“, sagte er, dass seine Mannschaft dabei zweimal zurückgekommen sei, zeige ihre „Mentalität“ und „Gier“. Einer Prognose zum Kampf um die Meisterschaft wich auch Kovac aus: „Ich versuche, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt“, sagte er. Aber: „Wenn wir uns weiter so entwickeln, werden wir bis zum Saisonende eine Rolle spielen.“