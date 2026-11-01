Sie wollen den Doppelpass auf SPORT1 im Livestream verfolgen? Hier können Sie das TV-Geschehen live verfolgen.

Nach dem Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund steht der nächste Doppelpass auf SPORT1 an.

Den Fußballtalk am Sonntagvormittag können Sie hier im Livestream verfolgen.

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Am Sonntag begrüßen Moderator Florian König und Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt folgende Gäste im SPORT1 Doppelpass:

Carsten Cramer, Vorsitzender der Geschäftsführung Borussia Dortmund

Vorsitzender der Geschäftsführung Borussia Dortmund Frank Linkesch , kicker-Reporter

, kicker-Reporter Sebastian Hellmann, Sky-Moderator

Sky-Moderator Alfred Draxler, SPORT1 -Experte

-Experte Stefan Effenberg, SPORT1-Experte

So finden Sie den Doppelpass heute im Livestream auf SPORT1

Direkt zum Livestream auf SPORT1 geht es in der App im Reiter „Video & TV“ unten in der Navigation, anschließend auf „Live TV“ gehen.

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Livestream zum Doppelpass auf SPORT1: So finden Sie ihn

Über die Website ist der entsprechende Tab oben in der Navigation zu finden – direkt links über den Button „Live TV“ oder rechts über die Seite „Video & TV“.

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