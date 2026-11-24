Carsten Cramer spricht über die Wachstumsmöglichkeiten von Borussia Dortmund. Dazu könnte auch der Signal Iduna Park beitragen.

Nächstes Ziel WM-Halbfinale? Im Rahmen der Aktionärs-Hauptversammlung hat der Vorsitzende der BVB-Geschäftsführung, Carsten Cramer, über einen möglichen Ausbau des Signal Iduna Parks gesprochen.

„Warum nur 81.000? Wir arbeiten daran, wie wir dieses Stadion in die nächste Generation überführen können“, sagte Cramer.

Geschäftsführer Carsten Cramer spricht bei der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund Geschäftsführer Carsten Cramer spricht bei der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund © IMAGO/Kirchner-Media

Als Grund für einen möglichen Ausbau nannte er die fehlende Wettbewerbsfähigkeit des Stadions im europäischen Vergleich. Um mehr Geld aus dem Stadion herauszuholen, sei es notwendig, „den nächsten Schritt (zu) machen, unter Service- und Erlösgesichtspunkten“, erklärte Cramer.

Ohne Ausbau hätte der Signal Iduna Park bei einer möglichen deutschen Bewerbung für die WM 2038 oder 2042 keine Chance, ein Halbfinale auszurichten, erklärte Cramer weiter. Er könne nichts versprechen, „aber wir haben einen Prozess angestoßen“.

Der Signal Iduna Park ist das größte Stadion in Deutschland. Mit einer Zuschauerkapazität von 81.000 Plätzen fasst das BVB-Stadion etwa 6.000 Zuschauer mehr als die Allianz Arena in München.

Das Stadion in Dortmund wurde zur Fußball-Weltmeisterschaft 1974 gebaut. Im damaligen Westfalenstadion fanden 54.000 Zuschauer Platz.

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