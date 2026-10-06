Tim Kleindienst muss das Training bei Borussia Mönchengladbach abbrechen. Trainer Alexander Blessin klärt auf.

Gladbach-Stürmer Tim Kleindienst hat das Training bei den Fohlen am Dienstag abbrechen müssen. Bereits beim Aufwärmen habe sich der 31-Jährige „unwohl“ gefühlt und die Einheit verlassen, sagte Trainer Alexander Blessin auf SPORT1-Nachfrage.

„Ich will da gar kein Risiko eingehen und habe gesagt, er soll lieber reingehen und danach gucken lassen. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwas aufgerissen ist, aber es ist das Gefühl“, erklärte Blessin.

Tim Kleindienst (r.) musste das Training abbrechen Tim Kleindienst (r.) musste das Training abbrechen © IMAGO/fohlenfoto

Kleindienst kenne „seinen Körper ganz gut. Wenn ein älterer oder erfahrenerer Spieler sagt, er fühlt sich beim Aufwärmen nicht gut, dann war das einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme.“ Das Problem liege in der Muskulatur.

Blessin hatte Borussia Mönchengladbach Ende September übernommen. Am Sonntag steht das erste Pflichtspiel in der Bundesliga beim 1. FC Köln an (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Ob Kleindienst mitwirken kann, bleibt zunächst offen.

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