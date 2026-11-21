Mit deutlichen Worten bezweifelt jetzt auch Karl-Heinz Rummenigge, dass Jamal Musiala eines Tages wieder auf Top-Niveau spielen wird. Doch die Debatte bringt nicht nur Musiala, sondern auch zwei weitere wichtige Mitarbeiter in Bedrängnis.

Als Karl-Heinz Rummenigge am Freitagabend bei Sky ans Mikrofon trat, war vorab zu erwarten, dass das Aufsichtsratsmitglied nicht nur das 1:1 der Bayern gegen den 1. FC Köln analysieren würde. Und tatsächlich äußerte sich der 71-Jährige zu jenem Thema, das den Rekordmeister seit vielen Tagen bewegt: Jamal Musiala und die Fragen nach seiner zukünftigen Leistungsfähigkeit.

„Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt. Es ist auch bekannt, dass er einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet. Dass man sich als Verein darüber Gedanken machen muss, wie man damit umgeht, halte ich für seriös und völlig normal“, erklärte Rummenigge und stellte sich damit hinter Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen. Der Klub-Patron und der CEO hatten sich zuletzt ähnlich geäußert.

Jamal Musiala erlebt beim FC Bayern aktuell keine leichte Zeit Jamal Musiala erlebt beim FC Bayern aktuell keine leichte Zeit © IMAGO/Michael Weber

Jetzt brachte also auch Rummenigge seine Meinung unters Fußball-Volk und wurde dabei mit Blick auf mögliche finanzielle Konsequenzen deutlicher als die anderen Alphatiere bislang.

„Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, das er hier in diesem Stadion sehr oft gezeigt hat“, so Rummenigge. Und weiter: „Da muss man mit der Familie, mit dem Spieler und vor allen Dingen mit der Agentur sprechen. Denn dann sind diese Summen natürlich – sorry, mit Verlaub – nicht mehr darstellbar.“

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Bayerns Bosse erhöhen nicht nur den Druck auf Musiala

Doch mit diesen Aussagen erhöht Rummenigge nicht nur den Druck auf Musiala. Er bringt auch zwei Männer in eine schwierige Lage, die täglich mit dem Nationalspieler arbeiten und dessen Situation offenbar ganz anders beurteilen: Max Eberl und Vincent Kompany.

In erster Linie geht es den Bayern darum, eine finanzielle Lösung für den Fall zu finden, dass Musiala sein früheres Leistungsniveau nicht mehr erreicht. Zur Erinnerung: Bis zur Vertragsverlängerung mit Harry Kane war Musiala der Top-Verdiener an der Säbener Straße. Von rund 25 Millionen Euro brutto inklusive Prämien ist die Rede.

Angesichts der Tatsache, dass auch die größten Zweifel einen von beiden Seiten unterschriebenen Vertrag nicht erschüttern können, stellt sich allerdings eine andere Frage: Was genau wollen Hoeneß, Dreesen und Rummenigge mit ihren öffentlichen Aussagen erreichen?

Kommt es schon Weihnachten zum Showdown für Musiala?

Geht es tatsächlich nur um die Sorge, dass ein hochbezahlter Spieler seine frühere Leistungsfähigkeit nicht mehr erreicht? Oder schwingt darin auch der Vorwurf mit, dass der FC Bayern bei der Vertragsverlängerung im Februar 2025 ein Risiko eingegangen ist, dessen Ausmaß damals unterschätzt wurde?

Jedenfalls entsteht durch die öffentliche Debatte ein Eindruck, der für Musiala unangenehm sein muss: Sein millionenschwerer Vertrag ist plötzlich zum Problem geworden. Obwohl er selbst nichts an dessen Zustandekommen ändern kann. Und obwohl die Verantwortung für die damalige Entscheidung nicht allein bei ihm und seinem Lager liegt. Spielen die Münchner Bosse bewusst mit diesem Eindruck?

2:01 SPORT1 "Der FC Bayern hat einen schwarzen Freitag erlebt"

Fakt ist: Der Druck auf Musiala ist damit noch einmal erheblich gestiegen – und das ausgerechnet unmittelbar nach seiner Rückkehr auf den Rasen.

„Wir wollen jetzt abwarten, wie er sich in den nächsten Wochen entwickelt. Das muss man genau beobachten und dann müssen wir eine Entscheidung treffen“, so Rummenigge unmissverständlich. Viel Zeit, um sich wieder zu beweisen, scheint Musiala jedenfalls nicht eingeräumt zu werden. Vielleicht lediglich bis Weihnachten? Kommt es dann zum Showdown?

Eberl und Kompany in der Bredouille

Währenddessen bringt der Fall Musiala auch zwei Verbündete des Nationalspielers in Bedrängnis: Trainer Kompany und Sportvorstand Eberl. Letzterer reagierte in der Mixed Zone deutlich angefasst, als es um Rummenigges Sätze ging. Er verwies mehrmals auf seine eigenen Aussagen von der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. Doch dann wurde deutlich, wie groß die Unterschiede zwischen den sportlich Verantwortlichen und der übrigen Klubführung inzwischen sind.

„Ich habe gesagt, dass der Verein Sorge hat. Das kann ich verstehen. Wir im Sport – ich kann es jetzt noch dreimal sagen –, wir im Sport haben eine andere Überzeugung“, sagte Eberl. Soll wohl heißen: Sorgen haben alle. Doch Zweifel an Musialas zukünftiger Leistungsfähigkeit haben bislang lediglich Hoeneß, Rummenigge und Dreesen öffentlich geäußert, während Eberl und Kompany „eine andere Überzeugung haben“. Eine einheitliche Linie klingt anders.

Dem Sportvorstand war anzumerken, dass er mit Blick auf die aktuellen Verletzungssorgen eine Eskalation der Musiala-Debatte nicht auch noch gebrauchen kann.

„Ach… Er ist ein Mensch? Ja, ja, das sagen wir dauernd. Das sagen wir dauernd, dass es ein Mensch ist. Der einiges ertragen muss in seinem jungen Alter“, sagte der Sportvorstand fast spöttisch, als SPORT1 ihn auf den Umgang mit Musiala ansprach. Ob sich diese Gereiztheit nur gegen die Nachfrage richtete oder auch gegen jene Verantwortlichen, die Musiala öffentlich mit Zweifeln konfrontiert haben, ließ Eberl offen.

Kompany übt sich in Diplomatie

Und Kompany? Der übte sich derweil in Diplomatie. Wie schon am Donnerstag vermied er es, seinen Vorgesetzten zu widersprechen, und redete Musiala trotzdem weiter stark.

„Wenn ein Trainer nicht mehr an seine Spieler glaubt, dann ist der Trainer das Problem“, sagte er auf der Pressekonferenz nach der Partie und verwies erneut auf seine Rolle als Coach.

In der Tat: Finanzen und Vertragsinhalte sind nicht sein Thema. Doch wenn einer seiner Schützlinge aus dem Inneren des Vereins immer deutlicher unter Druck gesetzt wird, hat es auch Auswirkungen auf seine tagtägliche Arbeit. Denn dass die Diskussion mittlerweile nicht nur im Musiala-Lager, sondern auch beim Spieler selbst angekommen ist, glaubt auch Eberl: „Er kriegt ja Dinge mit. Ich glaube nicht, dass er sie nicht mitkriegt.“

Mit seinem Verweis auf die jeweiligen Rollen im Verein erweckt Kompany zudem den Eindruck, als halte er nur deshalb zu Musiala, weil er das als Trainer nun mal müsse. Würde er sich als CEO oder Aufsichtsrat also wie Rummenigge, Hoeneß und Dreesen äußern?

Bleibt die Frage, was Musiala, der gegen Köln in der 70. Minute eingewechselt wurde, den Bayern aber auch nicht zum Sieg verhelfen konnte, daraus macht. Ob er jemals wieder der Alte wird, kann heute niemand mit Sicherheit sagen.

Wie der FC Bayern bis dahin mit ihm umgeht, entscheiden die Verantwortlichen dagegen ganz allein.