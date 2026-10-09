Sander über Blessin: „Trainer, der sehr klar kommuniziert“

Der Gladbacher Mittelfeldspieler sieht die bisherigen Entwicklungen unter Alexander Blessin positiv und erhofft sich eine Wende durch das Derby.

Philipp Sander ist optimistisch, dass der neue Trainer Alexander Blessin Borussia Mönchengladbach stabilisieren wird. Dies liege auch am Auftreten des Coaches. „Er ist ein Trainer, der sehr klar und offen kommuniziert. Das tut uns auch als Mannschaft gut, Dinge klar anzusprechen, auch mit einer gewissen Autorität, Lautstärke auf dem Platz,“ sagte Sander im Interview mit RTL/Sky.

Der Mittelfeldspieler gab sich aufgrund der Philosophie seines Trainers auch optimistisch, dass dieser die Defensive des Tabellenletzten (16 Gegentore nach vier Bundesligaspielen) wieder stabilisieren kann – dort sieht Sander auch den Hauptgrund für den Fehlstart der Borussia: „Ich glaube, das ist mit Abstand der Schalter, den wir am meisten umlegen müssen.“

Das Duell der Erzrivalen am Sonntag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/DAZN) könne für seine noch punktlosen Gladbacher der Wendepunkt werden, so der gebürtige Rostocker: „Das Derby kann eine unfassbare Wucht im Verein entwickeln.“ Der 28-Jährige glaubt an ein „brutal emotionales Spiel“, bei dem man aber nicht den Fokus auf die Aufgabe verlieren dürfe: „Jeder muss sich ein Stück weit regulieren und trotzdem, glaube ich, werden wir uns diese Emotionalität auch zunutze machen.“

An die beiden Derbys gegen die Kölner in der vergangenen Saison hat Sander persönlich sehr gute Erinnerungen. Sowohl beim 3:3 im Hinspiel als auch beim 3:1-Erfolg seiner Gladbacher in der Rückrunde erzielte der Mittelfeldspieler einen Treffer.