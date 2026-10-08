Freiburg verzeichnet Rekordumsatz

In der abgelaufenen Spielzeit erlösten die Breisgauer 212,1 Millionen Euro.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat im Jahr seines größten sportlichen Erfolgs einen Rekordumsatz erzielt. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, verzeichneten die Breisgauer in der Saison 2025/2026 einen Gesamterlös von 212,1 Millionen Euro. In der Vorsaison hatte der Verein ohne zusätzliche Europapokal-Umsätze 162,8 Millionen Euro eingenommen, in der Spielzeit davor 203,1 Millionen Euro.

Der Jahresüberschuss für die abgelaufene Saison lag derweil bei 30,5 Millionen Euro. Die Rekordzahlen sind Resultat einer enorm erfolgreichen Spielzeit der Freiburger, die in der Europa League bis ins Endspiel und im DFB-Pokal bis ins Halbfinale gekommen waren. Als Tabellensiebter der Bundesliga hatte sich der Sport-Club zudem für die Conference League qualifiziert.

„Die Saison 2025/26 war sportlich und wirtschaftlich herausragend. Das Erreichen des Europa-League-Endspiels in Istanbul, der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals – und die damit verbundenen Einnahmen aus beiden Wettbewerben – sowie hohe Transferüberschüsse haben erheblich dazu beigetragen. Hinzu kommt ein stetiges Wachstum in allen anderen Einnahmebereichen. Unsere Einnahmen- und Ausgabenstruktur ist weiterhin komplett intakt“, sagte Freiburgs Finanzvorstand Oliver Leki.