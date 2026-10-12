Matthäus: „Urbig bekommt noch sehr viele Einsatzzeiten“

Der Rekordnationalspieler lobt den 23-Jährigen in höchsten Tönen und vergleicht ihn bereits mit Manuel Neuer.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Bayern Münchens Torwarttalent Jonas Urbig in den höchsten Tönen gelobt und ihn bereits mit Manuel Neuer verglichen. Der 23-Jährige präsentiere sich „bisher super, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes, bei Bayern München und in der Nationalmannschaft. Seine Art und Weise, wie er Fußball spielt – mit einer Leichtigkeit fängt er die Bälle ab. Das ist alles so ein bisschen Manuel Neuer“, sagte Matthäus bei Sky90.

„Mit welcher Ruhe er den Ball spielt und ins Spiel bringt, ist er sogar stärker als Ter Stegen. Im Spiel mit dem Ball ist Urbig viel präziser, viel klarer und auch entspannter bei seinen Aktionen. Und das in diesem jungen Alter. Und deswegen habe ich gesagt, dass er mich an den jungen Manuel Neuer erinnert“, führte Matthäus (65) weiter aus.

Urbig ist bei den Bayern (noch) die Nummer zwei hinter Neuer, der am Samstag in Augsburg (2:2) haarsträubend gepatzt hatte. Beim Champions-League-Spiel der Münchner am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) bei Viking Stavanger soll der frühere Kölner aus Gründen der Belastungssteuerung im Tor stehen. Es wäre sein dritter Einsatz in dieser Saison.

„Er lernt jetzt noch von Manuel Neuer und irgendwann löst er ihn ab, ob es noch im Laufe dieser Saison ist oder dann spätestens nach dieser Saison“, meinte Matthäus. Er glaube aber, „dass Urbig noch sehr viele Einsatzzeiten bekommt in dieser Saison. Im Hinblick auf das Turnier 2028 hat Urbig alle Voraussetzungen, in beiden Mannschaften die Nummer 1 zu werden.“