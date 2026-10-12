Freiburg bleibt locker: „Am Ende stehen die Bayern oben“

Wegen der Momentaufnahme Platz eins kommt beim SC Freiburg noch keine Euphorie auf. Der Trainer freut sich eher über die Moral.

Später Erfolg in Unterzahl? „Spitzenreiter“-Gesänge der Fans nach dem Sprung auf Rang eins? Von alldem will sich der SC Freiburg nicht beeindrucken lassen. „Wir wissen das schon realistisch einzuschätzen“, sagte Torschütze Maximilian Eggestein nach dem 2:1 (1:1) gegen Schalke 04 bei DAZN. Soll bedeuten? „Realistisch ist es wahrscheinlich so, dass am Ende die Bayern wieder oben stehen werden.“

Von der Momentaufnahme Platz eins, so der Konsens im Breisgau, will sich beim Sport-Club niemand blenden lassen. „Wir wollen einfach weitermachen. Keine wilden Parolen raushauen, das hat uns die letzten Jahre auch nicht weitergebracht“, forderte Eggestein, nachdem zuvor Abwehrchef Matthias Ginter ähnlich nüchtern die Situation analysiert hatte, die Tabellenführung fühle sich „ehrlicherweise nicht besonders“ an.

Der ungewohnt heftige emotionale Ausbruch von Trainer Julian Schuster, nachdem Keisuke Goto (85.) Freiburg in Unterzahl noch zum Sieg geschossen hatte, hatte daher einen anderen Ursprung. „Ich war so glücklich darüber, wie die Jungs reagiert haben“, erklärte er: „Wir sprechen oft darüber, wie man sich verhält, wenn es nicht läuft und welchen Fokus man auf die nächste Aktion hat, ob man zusammen bleibt, in Momenten, wenn es schwierig wird.“

Lange hatte es danach ausgesehen, dass es bei den Toren von Eggestein (10.) und Adrian Gantenbein (30.) bleiben würde. Dass seine Mannschaft nach dem Platzverweis gegen Yuito Suzuki (64.) tatsächlich noch den Dreier einstrich, fand Schuster „bemerkenswert. Deshalb war es am Schluss dann energetisch und auch sehr emotional. Vor allem in der Freude über die Jungs.“ Und die Tabellenführung? „Das Gute an meiner Aufgabe ist, dass ich mich damit gar nicht beschäftigen und die Energie dafür aufwenden kann“, sagte Schuster nüchtern.