In Quarantäne: Köln-Maskottchen Hennes verpasst Derby

Der Geißbock wird von einer Vogelgrippe im Kölner Zoo ausgebremst.

Der 1. FC Köln muss im Rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach auf einen prominenten Dauerbrenner verzichten. Der Platz von Maskottchen Hennes IX. am Spielfeldrand bleibt am Sonntag leer. „Hennes kann heute leider nicht dabei sein, er muss aufgrund einer Quarantäne im Zoo bleiben“, sagte Stadionsprecher Michael Trippel vor dem Anpfiff.

Der Hintergrund ist ein Vogelgrippe-Virus im Kölner Zoo, in dem Hennes sein Gehege hat. „Er drückt uns ganz fest seine Hufe für das Spiel“, sagte Trippel.