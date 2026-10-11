Bundesliga heute: Freiburg – Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Sport-Club Freiburg empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 17.30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen hat der Sport-Club Freiburg seinen besten Start in eine Bundesliga-Saison hingelegt. Nach den Ausrutschern des BVB und des FC Bayern winkt mit einem Sieg sogar die Tabellenführung. Heute Nachmittag empfängt der SC den FC Schalke 04 um 17.30 Uhr im Europa-Park Stadion, Schiedsrichter ist Martin Petersen. Die Breisgauer sind in ihren bislang sieben Pflichtspielen dieser Saison ungeschlagen und treffen auf einen Aufsteiger, der zuletzt defensiv stabil auftrat.

Freiburg – Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Abseits des Rasens verzeichnet der Sport-Club Freiburg einen Rekordumsatz. Sportlich steht Freiburg unter Julian Schuster nach sechs Siegen und einem Unentschieden in sieben Pflichtspielen der Saison ohne Niederlage da. In der Bundesliga erzielten die Breisgauer bereits zwölf Tore, während Yuito Suzuki nach vier Spieltagen schon viermal traf und Derry Scherhant in den sieben Pflichtspielen fünf Treffer vorbereitete.

FC Schalke 04 und die Kritik an der Länderspielpause

Die Knappen gehen mit einer kompakten Defensivbilanz in das Duell: An den vergangenen drei Spieltagen kassierte Schalke nur ein Gegentor. Unter Miron Muslic blieb der FC Schalke 04 in dieser Bundesliga-Saison allerdings bereits dreimal ohne eigenen Treffer.

SCFreiburg mit starker Serie gegen FC Schalke 04

Gegen keinen anderen Verein feierte der SC Freiburg mehr Bundesliga-Siege als gegen den FC Schalke 04: 19-mal gingen die Breisgauer als Sieger vom Platz. Die vergangenen fünf Bundesliga-Duelle gewann Freiburg jeweils ohne Gegentor. Zudem kassierte der SC Freiburg in dieser Saison erst ein Gegentor aus dem Spiel heraus – Ligabestwert.

Wird SC Freiburg gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: SC Freiburg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Sport-Club Freiburg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.