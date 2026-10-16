Manuel Neuer ist nach seinen Fußbeschwerden noch nicht wieder im Trainingsbetrieb. Seine Einsatzfähigkeit im Topspiel gegen Leipzig bleibt damit fraglich.

Manuel Neuer ist noch nicht wieder in den Trainingsbetrieb beim FC Bayern zurückgekehrt. „Manu hat gestern noch nicht trainiert. Wir müssen heute schauen, wie er sich fühlt und wie die Situation ist. Mehr Infos haben wir heute noch nicht. Alle anderen haben trainiert außer Jamal (Musiala; Anm. d. Red.)“, sagte Trainer Vincent Kompany am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen RB Leipzig in der Bundesliga.

Neuer hatte am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen den FC Augsburg noch über die volle Distanz im Tor des deutschen Rekordmeisters gestanden, im Anschluss aber über Fußprobleme geklagt. Unter der Woche stand Jonas Urbig beim 3:3 in der Champions League bei Viking Stavanger im Tor.

Wann kann Manuel Neuer wieder für den FC Bayern spielen? Wann kann Manuel Neuer wieder für den FC Bayern spielen? © IMAGO/Beautiful Sports International

Kompany über Neuer: „Es wird auch nicht so lange dauern“

Wer am Samstag um 18.30 Uhr gegen die Roten Bullen (LIVETICKER) im Tor steht, bleibt damit weiterhin offen. „Ich möchte jetzt nicht die Rolle des Arztes übernehmen. Ich kann sagen, dass es am Fuß ist, nicht am Oberschenkel oder an der Schulter. Damit ist auch alles gesagt“, teilte Kompany seinen Kenntnisstand über Neuers Beschwerden.

„Es wird auch nicht so lange dauern. Ob es jetzt morgen ist oder nächste Woche, das schauen wir mal“, wagte der Belgier keine genaue Prognose. „Aber jetzt soll er erstmal wieder ein besseres Gefühl bekommen und wieder trainieren, wenn er kann. Dann ist auch diese Phase vorbei.“