Eberl dementiert Einigung mit Kane

Englische Medien vermelden, der Deal stehe vor der Verkündung. So weit sind die Gespräche aber offenbar noch nicht.

Der FC Bayern ist in Sachen Vertragsverlängerung mit seinem Torgaranten Harry Kane weiter optimistisch, einen Durchbruch wollten die Münchner aber noch nicht bestätigen. „Das habe ich auch gelesen, aber noch nichts vernommen“, sagte Sportvorstand Max Eberl am Freitag über Meldungen aus Kanes Heimat England, wonach die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen worden seien und der Deal noch vor der Verleihung des Ballon d’Or am 26. Oktober verkündet werden solle.

Deutsche Medien hatten bereits vor einigen Tagen eine grundsätzliche Einigung über einen neuen Vertrag bis 2029 gemeldet. Eberl berichtete nun abermals von „guten Gesprächen“ und ergänzte: „Wir sind guter Hoffnung, aber es gibt halt noch nichts zu verkünden.“

Harry Kane ist Torgarant für den FC Bayern Harry Kane ist Torgarant für den FC Bayern © AFP/NTB/SID/Carina Johansen

Kane spielt seit 2023 bei den Bayern und ist dort längst Publikumsliebling und wichtigster Offensivspieler. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Er hat allerdings selbst oft genug betont, wie wohl er sich in München fühle und dass er gerne länger bleiben wolle.

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