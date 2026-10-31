Der FC Schalke 04 empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 wartet in der Veltins-Arena noch auf den ersten Heimtreffer dieser Bundesliga-Saison, heute Nachmittag empfängt der Aufsteiger dort RB Leipzig.

Anstoß ist um 15.30 Uhr, Schiedsrichter der Partie ist Max Burda.

Schalke – Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Unter der Woche scheiterte Schalke im DFB-Pokal bei Zweitligist Dynamo Dresden (0:2). Unter Miron Muslic hat der Klub in der Bundesliga bislang erst vier Tore erzielt, weniger Treffer nach sieben Spielen standen für Schalke in der Vereinsgeschichte nur 1967/68 zu Buche. In den ersten drei Heimpartien blieb S04 jeweils ohne eigenen Treffer.

Trainer Miron Muslic scheiterte mit Schalke zuletzt im DFB-Pokal Trainer Miron Muslic scheiterte mit Schalke zuletzt im DFB-Pokal © IMAGO/Nordphoto

RB Leipzig stellt Vereinsnegativrekord ein

Leipzig reist mit fünf Bundesliga-Auswärtsniederlagen in Serie nach Gelsenkirchen. Mit dieser Horror-Bilanz in der Fremde stellte RB den Vereinsnegativrekord aus dem Jahr 2021 ein. Im DFB-Pokal gelang in Unterzahl bei Drittligist Rot-Weiss Essen (2:1) noch das Weiterkommen.

Trainer Martín Demichelis kann zugleich auf eine Mannschaft bauen, die mit 20 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga stellt. Christoph Baumgartner traf nach verletzungsbedingten Fehlen zu Saisonbeginn sowohl beim 4:0 gegen Elversberg als auch im Pokal unter der Woche sofort wieder.

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig: Klare Bilanz im direkten Duell

Schalke verlor die vergangenen fünf Bundesliga-Duelle mit RB Leipzig bei einem Torverhältnis von 3:22. Leipzig ist zudem seit 41 Bundesliga-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen und holte aus 20 Auswärtspartien bei Aufsteigern 18 Siege sowie zwei Unentschieden.

Antonio Nusa kommt in dieser Bundesliga-Saison bereits auf acht Torbeteiligungen, darunter drei Treffer und fünf Vorlagen.

DEINE MEINUNG

Wird FC Schalke 04 gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Schalke 04 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Schalke 04 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.