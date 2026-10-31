Fix! Eintracht findet Krösche-Nachfolger

Er brachte die Eintracht in neue Sphären - Nun muss er gehen

Eintracht Frankfurts Suche nach einem Nachfolger für Markus Krösche ist erfolgreich beendet. Joti Chatzialexiou wird ihn beerben - aber nicht sofort.

Der Wechsel von Joti Chatzialexiou zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt als Nachfolger von Sportvorstand Markus Krösche ist perfekt. Der bisherige Vorstand Sport des 1. FC Nürnberg wird die Franken verlassen und zum 1. Februar 2027 seine Arbeit bei seinem Heimatverein aufnehmen. Das bestätigten beide Vereine am Samstagmittag.

Erst im August hat Chatzialexiou beim Club seinen Vertrag verlängert. Die SGE macht jedoch von einer Ausstiegsklausel, die im mittleren sechsstelligen Bereich liegen soll, Gebrauch. SPORT1 hatte bereits berichtet, dass der gebürtige Hesse Chatzialexiou absoluter Top-Kandidat der Eintracht ist.

Joti Chatzialexiou soll bei der Eintracht Sportvorstand werden Joti Chatzialexiou wird bei der Eintracht Sportvorstand © IMAGO/Zink

Chatzialexiou will nicht „von heute auf morgen gehen“

„Joti Chatzialexiou ist ein ausgewiesener Fachmann, den ich seit vielen Jahren kenne und schätze“, sagte Frankfurts Vorstandsvorsitzender Axel Hellmann: „Er verfügt über ein hervorragendes Netzwerk, große Erfahrung in der Entwicklung sportlicher Strukturen und ein klares Verständnis für die Anforderungen des modernen Profifußballs.“

Für Chatzialexiou sei die Anfrage aus Frankfurt eine ganz besondere, „da es sich um meinen Heimatverein handelt. Andernfalls hätte ich nicht darüber nachgedacht, den Club zu verlassen“, wurde er in der Mitteilung der Franken zitiert. „Mir ist es wichtig, nicht von heute auf morgen zu gehen, sondern gemeinsam mit meinem Nachfolger weitere Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins zu stellen. Mir war es trotzdem ein Anliegen, noch vor dem nächsten Spiel Klarheit zu schaffen.“

Klose äußert sich zum bevorstehenden Abgang

FCN-Chefcoach Miroslav Klose bestätigte zuvor auf der Spieltags-Pressekonferenz vor der Partie beim FC St. Pauli indirekt den bevorstehenden Abgang Chatzialexious. „Das ist völlig normal in dem Geschäft, dass Wechsel stattfinden. Ich habe volles Vertrauen in den Verein, dass wir einen vernünftigen Nachfolger finden werden“, sagte Klose.

Chatzialexiou erhielt bei der Eintracht einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Der 50-Jährige war einst in diversen Positionen bei der Eintracht und dem Deutschen Fußball-Bund aktiv.

DEINE MEINUNG

Geht Krösche nach Mailand?

Laut Bild stellte sich der gebürtige Frankfurter am Freitagabend im Airport Club des Frankfurter Flughafens dem Aufsichtsrat der SGE vor. „Wir wollen unsere eigenen Talente noch stärker fördern, den deutschen Markt intensiver in den Blick nehmen und gleichzeitig unsere internationalen Ambitionen aufrechterhalten“, sagte Eintracht-Präsident Mathias Beck: „Joti bringt dafür hervorragende Voraussetzungen mit.“

Chatzialexious Vorgänger Krösche war Mitte Oktober auf eigenen Wunsch nach über fünf Jahren bei der SGE freigestellt worden. Er gilt als Kandidat für den Posten des Sportdirektors beim italienischen Spitzenklub AC Mailand.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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