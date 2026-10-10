Bundesliga heute: Leipzig – Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

RB Leipzig empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt heute Abend um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena.

Die Sachsen gehen dabei mit einer Serie von sieben Bundesliga-Heimsiegen in Folge in das Duell; Schiedsrichter der Partie ist Daniel Siebert.

Leipzig – Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Sechs Punkte aus den ersten vier Spielen bedeuten für RB Leipzig den schwächsten Bundesligastart seit vier Jahren, zugleich verloren die Sachsen im Kalenderjahr 2026 noch nie zwei Ligaspiele nacheinander. In der Red Bull Arena gewann Leipzig zuletzt siebenmal in Serie und blieb unter Martín Demichelis in seinen ersten beiden Bundesliga-Heimspielen ohne Gegentor.

Sportlich holte die SGE vier ihrer fünf Saisonpunkte auswärts, während sie seit sechs Bundesliga-Heimspielen auf einen Sieg wartet und in den vergangenen zwölf Ligapartien immer mindestens ein Gegentor kassierte. Adi Hütter ist der aktuelle Trainer von Eintracht Frankfurt.

RB Leipzig mit klarer Heimbilanz gegen Eintracht Frankfurt

RB Leipzig gewann in der vergangenen Bundesligasaison erstmals beide Duelle mit Eintracht Frankfurt, darunter ein 6:0 zu Hause, und verlor von zehn Bundesliga-Heimspielen gegen die Hessen nur eines bei sechs Siegen und drei Unentschieden. Christopher Nkunku steht bei 48 Bundesliga-Toren für Leipzig und kann mit seinem nächsten Treffer zu Yussuf Poulsen auf Platz zwei der vereinsinternen Bundesliga-Torjägerliste aufschließen.

Wird RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.