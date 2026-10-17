Bundesliga heute: HSV – Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Hamburger SV empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV hat seine vergangenen beiden Bundesliga-Partien gewonnen und empfängt heute Nachmittag den VfB Stuttgart im Volksparkstadion. Anstoß ist um 15.30 Uhr, Schiedsrichter Robert Hartmann ist als Unparteiischer angesetzt.

HSV – Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Beim Hamburger SV steht der Fall Ansah im Fokus: Merlin Polzin ergriff in einem Plädoyer Partei. Zugleich unterstrich der HSV-Trainer vor dem Duell die Qualität des Gegners und sprach mit Blick auf den VfB Stuttgart von „fantastischen Einzelspielern“. Sportlich haben die Hamburger nach drei Niederlagen ohne eigenen Treffer zum Saisonstart zuletzt zwei Bundesliga-Siege in Serie eingefahren.

VfB Stuttgart: Undav trifft, Bratislava bleibt ein Thema

Beim VfB Stuttgart sorgte Deniz Undav zuletzt mit seinem Treffer für Erlösung beim Sieg der Schwaben. Zu den aktuellen Themen beim VfB gehört außerdem der Champions-League-Auftritt in Bratislava, der im TV, Stream und Ticker verfolgt werden kann. Sebastian Hoeneß steht vor seinem 116. Bundesligaspiel als Stuttgarter Trainer und hat damit bereits die längste Amtszeit eines VfB-Coachs in der Bundesliga-Geschichte erreicht.

Hamburger SV gegen VfB Stuttgart: Serien aus direkten Duellen und der Bundesliga

Der VfB Stuttgart gewann fünf der vergangenen sechs Pflichtspiele gegen den Hamburger SV, die einzige Niederlage in diesem Zeitraum setzte es jedoch beim jüngsten Duell im Volksparkstadion: Der HSV siegte damals trotz Unterzahl durch ein Tor von Fábio Vieira in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 2:1. Die Hamburger sind seit 19 Bundesliga-Spielen ohne Weiße Weste, während Stuttgart in 24 Bundesliga-Auswärtsspielen nacheinander getroffen hat. Nach den beiden jüngsten Erfolgen kann der HSV erstmals seit dem Wiederaufstieg drei Bundesliga-Siege in Folge erreichen.

Wird Hamburger SV gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hamburger SV gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.