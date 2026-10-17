Bundesliga heute: Union Berlin – BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

"Das ist mir zu billig!" Kovac kontert Kritik an Beier

Der 1. FC Union Berlin empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Union Berlin empfängt Borussia Dortmund heute Nachmittag um 15.30 Uhr in der Bundesliga im Stadion An der Alten Försterei.

Die Eisernen holten sämtliche vier Punkte dieser Saison vor eigenem Publikum und feierten beim 1:0 gegen die SV Elversberg ihren ersten Sieg. Schiedsrichter der Partie ist Daniel Schlager.

Union – Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Mauro Lustrinelli hat vor dem BVB gewarnt und dabei dessen Stärke hervorgehoben. Für Union Berlin folgt das Duell auf die erste Weiße Weste der Saison: Beim Erfolg gegen Elversberg ließ die Mannschaft nur 0,24 Expected Goals Against zu und stellte damit die beste Defensivleistung des vergangenen Spieltags.

Zwei Bundesliga-Heimsiege nacheinander gelangen den Köpenickern seit zwei Jahren nicht mehr.

Borussia Dortmund mit Kovac und Brandt im Fokus

Bei Borussia Dortmund richten sich die aktuellen Themen auf andere Töne von van der Vaart über Brandt sowie auf einen cleveren Schachzug von Niko Kovac. Der BVB steht nach fünf Bundesliga-Partien bei 13 Punkten und damit exakt bei der Ausbeute zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison.

Auch auswärts starteten die Dortmunder stark: Die ersten beiden Ligaspiele in der Fremde wurden gewonnen, saisonübergreifend zuletzt sogar drei Bundesliga-Auswärtspartien in Serie.

1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund: Die jüngste Bilanz

Union Berlin verlor die vergangenen drei Bundesliga-Duelle mit Borussia Dortmund jeweils ohne eigenen Treffer und kassierte dabei insgesamt zwölf Gegentore. Der jüngste Heimsieg der Eisernen gegen den BVB liegt jedoch weniger als zwei Jahre zurück: Im Oktober 2024 setzte sich Union mit 2:1 durch. Im vergangenen direkten Duell im Januar 2026 traf Dortmunds Nico Schlotterbeck.

Wird 1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.