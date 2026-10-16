Bayern wohl auch gegen Leipzig ohne Neuer

Dem Kapitän macht eine Fußblessur zu schaffen.

Bayern München muss wohl auch im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig auf seinen Kapitän Manuel Neuer verzichten. Der 40-Jährige habe wegen seiner Fußverletzung, über die er seit dem Duell beim FC Augsburg (2:2) am vergangenen Samstag klagt, auch am Donnerstag noch nicht wieder trainiert, sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

„Ich möchte nicht die Rolle eines Arztes übernehmen“, führte Kompany aus: „Es ist am Fuß, nicht am Oberschenkel oder an der Schulter. Es wird nicht so lange dauern. Ob es morgen oder nächste Woche ist, schauen wir mal. Er soll erst mal ein besseres Gefühl bekommen und trainieren, wenn er kann, dann ist diese Phase auch wieder vorbei.“

Als Vertreter steht abermals Jonas Urbig parat. Der Jung-Nationalspieler hatte Neuer am vergangenen Dienstag beim 3:3 in der Champions League beim norwegischen Meister Viking Stavanger zum dritten Mal in dieser Saison vertreten. „Wir haben eine gute Konstellation, es ist alles, wie es sein muss“, sagte Kompany über die Torhüter.

Neben Neuer fällt auch Jamal Musiala weiter aus. Der zuletzt angeschlagene Aleksandar Pavlovic habe dagegen „normal trainiert“ und könne vorbehaltlich des Trainings am Freitag wieder dabei sein, sagte Kompany.