"Das Entscheidende im Fußball ist die Einstellung", sagt der Trainer von Borussia Dortmund vor dem Spiel in Berlin.

Niko Kovac fordert von seinen Spielern von Borussia Dortmund eine Reaktion auf die Niederlage in der Champions League bei FK Bodö/Glimt. Im Bundesligaspiel bei Union Berlin am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) „erwartet uns genauso viel Intensität, Aggressivität und Zweikämpfe, die wir führen werden müssen“, sagte der BVB-Trainer am Freitag: „Das Entscheidende im Fußball ist die Einstellung.“

Diese hätte in der Königsklasse in Norwegen nicht gepasst. „Da war der Gegner griffiger, schneller, zweikampfstärker, aggressiver, intensiver als wir“, zählte Kovac auf: „Wenn du das nicht bringst, kannst du in der Champions League wenig holen.“

In Berlin „müssen wir an die Leistungsgrenze gehen“, forderte der 55-Jährige: „Wenn man versucht, das Ding locker runterzuspielen, wird es schwierig. Das haben viele Mannschaften erlebt.“ Auch beim 3:0 des BVB in der Vorsaison bei Union sei es „schwierig“ gewesen.

Nico Schlotterbeck, den Kovac nicht mit nach Norwegen genommen hatte, ist wieder dabei. „Wer bereit ist, den Kampf anzunehmen, wird gute Chancen haben zu spielen“, sagte der Trainer.

Seinen 55. Geburtstag am Donnerstag habe er kaum genießen können. „Es gab eine Torte, es gab ein Ständchen. Mehr war nicht nötig, das Ergebnis hat mit Sicherheit nicht dazu beigetragen, dass ich dort strahlend durch den Flur gelaufen bin – im Gegenteil“, erzählte der Kroate: „Es war eher gedämpft. 55, hört sich gut an, ist eine Schnapszahl. Aber es gab keinen Schnaps.“