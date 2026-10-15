100 Jahre Weserstadion: Werder plant Party-Sieg

Beim Jubiläum der Heimstätte will Werder den Aufschwung fortsetzen und plant mehrere Besonderheiten.

Sondertrikots und eine große Party: Werder Bremen feiert am Wochenende den 100. „Geburtstag“ des heimischen Weserstadions. Bei Trainer Daniel Thioune aber liegt der Fokus voll auf dem Sportlichen – mit seinem Team will er den Aufschwung der vergangenen Wochen fortsetzen.

„Wir müssen uns davon lösen“, sagte Thioune, die 100-Jahr-Feier gelte es auszublenden und alles dafür zu tun, einen Beitrag zum Gelingen des Nachmittags zu leisten. „Wir wollen unsere Party feiern“, sagte der Coach vor dem Duell mit dem Aufsteiger SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Werder will Stadion „wieder anzünden“

Dennoch bezeichnete Thioune die Unterstützung der Fans im Weserstadion als „sehr, sehr besonders“. Die Zuschauer hätten ihren Anteil an den acht gewonnenen Punkten in den vergangenen vier Spielen. „Wir haben es geschafft, in den letzten beiden Spielen das Stadion wieder anzuzünden. Wenn man immer von dem Wunder von der Weser spricht, hat das unmittelbar mit diesem Stadion zu tun“, sagte Thioune.

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